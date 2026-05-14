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    首頁 > 生活

    國漫館「星期漫畫夢」特展 重現「YOUNG GUNS」台漫黃金年代

    2026/05/14 06:24 記者黃旭磊／台中報導
    國家漫畫博物館特展「星期漫畫夢」開幕，（右起）漫畫家麥人杰、香港漫畫人歐陽應霽伉儷與粉絲合影。（國漫館提供）

    國家漫畫博物館特展「星期漫畫夢」開幕，（右起）漫畫家麥人杰、香港漫畫人歐陽應霽伉儷與粉絲合影。（國漫館提供）

    國家漫畫博物館特展「星期漫畫夢：1989, A Sunday Comics Dream」開幕，即日起至10月11日於東側園區展出，重現90年代「星期漫畫」帶動「YOUNG GUNS」等本土漫畫風潮，策展人黃健和說，歡迎讀者回顧已故漫畫家鄭問、曾正忠、麥仁杰及林政德所處輝煌創作年代。

    國家漫畫博物館籌備處推出年度重點特展「星期漫畫夢」，籌備處代理主任蔡英明說，「星期漫畫」創於1989年是許多讀者青春記憶，當年台灣漫畫主體意識覺醒，作品如武俠巔峰「阿鼻劍」、風靡全台的「YOUNG GUNS」、「天才超人頑皮鬼」及具強烈影像感「遲來的決戰」陸續出現，可稱為台漫輝煌記憶年代。

    特展以「星期漫畫」週刊為核心，透過珍貴原稿展示、90年代場景重現、世界漫畫年表大事紀及國際交流紀錄，帶領觀眾回到那個充滿變動與夢想年代，見證台灣漫畫從本土走向世界過程。

    策展人黃健和說，1989年全球局勢動盪，這樣背景下，讓時任時報出版總經理郝明義、電影導演楊德昌、漫畫主編高重黎等人共同創刊，透過展覽，當今讀者可從珍貴文化資產中汲取養分，為台漫找尋新的可能。

    特展回顧多部連載大作，「阿鼻劍」由已故漫畫家鄭問繪製、馬利（本名郝明義）編劇，「YOUNG GUNS」是林政德代表作，最初於1990年10月在「星期漫畫」連載，國漫館說，特展展至10月11日，期間將舉辦講座與活動，邀請讀者一同跨越時空漫畫夢境。

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