台中孕婦補助再升級 Uber納好孕專車、12家車隊破9100輛

台中市好孕專車從孕婦到產後6個月都能搭乘，可享每趟最高200元、最多30趟的計程車補助。（記者蔡淑媛攝）

台中市好孕專車自去年7月開跑，超過8000位孕媽咪申請、累計服務超過8萬7000趟次，台中市長盧秀今天宣布擴大規模，加入Uber（優步福爾摩沙公司），合作車隊（平台）由11家增至12家，車輛從5000多輛增至超過9100輛，量能提升65%，讓孕媽咪叫車更輕鬆便利。

市府推出孕婦乘車補助，每位孕媽咪可享每趟最高200元、最多30趟的計程車補助，減輕產檢及外出交通負擔，考量年輕族群習慣使用Uber等多元叫車平台，因此市府整合Uber與多元計程車，由社會局、交通局及數位局跨局處合作，正式升級為「好孕專車2.0」。

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社會局說明，孕婦乘車補助有2種支付方式，如搭乘台灣大、大都會、中華大、中彰、台中衛星、yoxi、永保、永隆、怡美、飛狗、國通11家車隊，請在台中通App好孕乘車頁面點選「下車時，掃碼支付」，掃描司機提供的QR code抵扣車資。

若選擇使用Uber App，請在台中通App好孕乘車頁面點選「叫車前，先領券」，兌換乘車券後再叫車。

孕婦乘車補助對象為設籍台中市的本國籍孕婦，或是配偶設籍台中市的非本國籍孕婦，在預產期前，持孕婦健康手冊、身分證、產檢證明或診斷證明書線上申請；通過後，電子乘車金會直接存入台中通App（需更新為最新V2.79版），自核發日起至預產期後6個月都可以使用，每次懷孕提供30趟次，每趟次最高補助200元。

台中市好孕專車加入Uber，合作車隊（平台）由11家增至12家，車輛從5000多輛增至超過9100輛。（記者蔡淑媛攝）

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