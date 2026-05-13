為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    小學生公益行動 北市大隊伍以「玩具改造」陪伴長者全齡共玩奪冠

    2026/05/13 21:06 記者蔡淑媛／台中報導
    台北市立大學組隊「以愛不打烊！玩讓我們聚在一起」奪冠。（瑪利亞基金會提供）

    台北市立大學組隊「以愛不打烊！玩讓我們聚在一起」奪冠。（瑪利亞基金會提供）

    第19屆「小學生公益行動」全國前10強總決賽今天在台中市愛心家園舉行，選手以關懷身障者、銀髮族、兒童等議題為主軸，在老師協助下規畫公益行動，執行與成果分享，最後由台北市立大學組隊「以愛不打烊！玩讓我們聚在一起」奪冠。

    冠軍隊伍北市大的活動內容是透過玩具回收、改造玩具，經治療師設計適合長者的遊戲，走出校園，將玩具帶入社區，陪伴長者全齡共玩。

    前10強隊伍從比賽學習團隊合作、問題解決與反思能力，學生分享，第一次主動為他人付出，讓自己看見原來小小的力量，也能帶來大大的溫暖；老師也說，公益行動讓孩子從「知道」進一步走向「做到」，在體驗中建立正向價值觀，是最真實而深刻的學習。

    透過公益活動的服務與互動，認識被需求者的日常生活，並學習尊重差異、關懷弱勢。許多孩子在活動後分享，第一次深刻感受到「幫助別人原來是一件很快樂的事」，也更加懂得珍惜自己所擁有的一切。

    瑪利亞基金會董事長鄭若瑟說，公益教育應從小扎根，透過寓教於樂的方式，讓孩子在成長過程中學會愛人與被愛，並將感恩的心化為實際行動。基金會也期待透過此次活動，帶動更多家庭與學校共同投入公益，讓善的循環持續在社會中擴散。

    瑪利亞基金會執行長陳怡君說，基金會邀請全國國小學童透過實際參與公益服務、互動體驗及愛心行動，學習將愛與溫暖傳遞給更多需要幫助的人，以「愛、關懷、感恩、分享」培養孩子善的力量。

    「小學生公益行動」全國前10強總決賽，選手以關懷身障者、銀髮族、兒童等議題為主軸。（瑪利亞基金會提供）

    「小學生公益行動」全國前10強總決賽，選手以關懷身障者、銀髮族、兒童等議題為主軸。（瑪利亞基金會提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播