小學生公益行動 北市大隊伍以「玩具改造」陪伴長者全齡共玩奪冠

台北市立大學組隊「以愛不打烊！玩讓我們聚在一起」奪冠。（瑪利亞基金會提供）

第19屆「小學生公益行動」全國前10強總決賽今天在台中市愛心家園舉行，選手以關懷身障者、銀髮族、兒童等議題為主軸，在老師協助下規畫公益行動，執行與成果分享，最後由台北市立大學組隊「以愛不打烊！玩讓我們聚在一起」奪冠。

冠軍隊伍北市大的活動內容是透過玩具回收、改造玩具，經治療師設計適合長者的遊戲，走出校園，將玩具帶入社區，陪伴長者全齡共玩。

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前10強隊伍從比賽學習團隊合作、問題解決與反思能力，學生分享，第一次主動為他人付出，讓自己看見原來小小的力量，也能帶來大大的溫暖；老師也說，公益行動讓孩子從「知道」進一步走向「做到」，在體驗中建立正向價值觀，是最真實而深刻的學習。

透過公益活動的服務與互動，認識被需求者的日常生活，並學習尊重差異、關懷弱勢。許多孩子在活動後分享，第一次深刻感受到「幫助別人原來是一件很快樂的事」，也更加懂得珍惜自己所擁有的一切。

瑪利亞基金會董事長鄭若瑟說，公益教育應從小扎根，透過寓教於樂的方式，讓孩子在成長過程中學會愛人與被愛，並將感恩的心化為實際行動。基金會也期待透過此次活動，帶動更多家庭與學校共同投入公益，讓善的循環持續在社會中擴散。

瑪利亞基金會執行長陳怡君說，基金會邀請全國國小學童透過實際參與公益服務、互動體驗及愛心行動，學習將愛與溫暖傳遞給更多需要幫助的人，以「愛、關懷、感恩、分享」培養孩子善的力量。

「小學生公益行動」全國前10強總決賽，選手以關懷身障者、銀髮族、兒童等議題為主軸。（瑪利亞基金會提供）

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