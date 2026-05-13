週四中部以北降雨明顯 午後山區防大雨

週四受到鋒面影響，天氣不穩定。（記者塗建榮攝）

週四（14日）持續受到鋒面影響，中部以北降雨明顯，北部白天高溫略為下降僅26度，早晚低溫21度。

根據中央氣象署預報，週四各地天氣不穩，中部以北地區降雨相對明顯，有短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨，午後配合熱力作用，各地山區會有局部較大雨勢發生的機率，提醒民眾外出記得攜帶雨具。

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氣溫方面，因雲多且降雨的關係，週四整體氣溫比今天略為下降，預測北部、東北部及東部白天高溫約25、26度，其他地區可達29至31度，而清晨及夜晚低溫在北部及宜花約21至22度，其他地區則為23至25度。紫外線方面，明日各地大多為「中量級」，南高屏、金門、澎湖為「高量級」。

空品方面，據環境部空氣品質預報資訊顯示，週四受滯留鋒面影響，中部以北地區受降雨洗除作用影響，空品較佳，南部污染物仍稍易累積，午後臭氧濃度稍易上升；宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。

另外，天氣風險公司表示，週四、週五（15日）各地依舊為陰有短暫陣雨或雷雨的天氣型態，期間西南風增強、水氣偏多，環境也更有利於對流發展，尤以西部地區更需留意局部雷雨，伴隨短時較大雨勢或瞬間強陣風。預計週末（16日、17日）隨著鋒面逐漸遠離，環境轉為受到東風影響，整體降雨可望較前幾天減少。西部天氣將逐漸穩定，以晴時多雲為主，僅午後山區有局部短暫陣雨；東部雲量仍偏多，並有地形性短暫降雨機會。

目前看來下週台灣附近暫時沒有明顯鋒面系統南下，環境大致以南風為主，天氣相對穩定，偏向午後局部降雨型態，氣溫則偏暖偏熱，不過後續仍有變化空間。

週四北部、東北部及東部白天高溫約25、26度，其他地區可達29至31度。（圖翻攝自中央氣象署）

週四各地紫外線大多為「中量級」，南高屏、金門、澎湖為「高量級」。（圖翻攝自中央氣象署）

週四宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。（圖翻攝自空品監測網）

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