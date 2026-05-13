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    首頁 > 生活

    以一根手指到眼控寫作 生命勇士陳景維突破罕病極限激勵人心

    2026/05/13 20:21 記者江志雄／宜蘭報導
    宜蘭縣生命勇士陳景維（中）獲周大觀文教基金會頒贈第29屆全球熱愛生命獎章。（圖由慈濟提供）

    宜蘭縣生命勇士陳景維（中）獲周大觀文教基金會頒贈第29屆全球熱愛生命獎章。（圖由慈濟提供）

    26歲的宜蘭縣生命勇士陳景維，出生8個月被診斷罹患罕見疾病「脊髓性肌肉萎縮症（SMA）」，醫生宣告只能活到高中，但他不向命運低頭，勇敢活下來，周大觀文教基金會今天（13日）頒贈第29屆全球熱愛生命獎章，表彰他激勵人心的生命力。

    陳景維畢業於羅東高商，求學期間考取多張證照，目前經營粉專打造個人品牌，曾獲頒總統教育獎、身心障礙楷模金鷹獎及十大傑出青年肯定，他表示，「我不知道還能活多久，但我很努力活著，每一天都活得精彩」。

    頒獎典禮在陳景維母校羅商舉行，校長李輝誌、周大觀文教基金會創辦人周進華、慈濟基金會副執行長張宗義等人到場見證，眾人盛讚陳景維傳達出樂觀進取精神，相當振奮人心。

    陳景維說，就讀羅商時還可以打字，到大學只剩一根手指頭能動，如今完全仰賴眼控方式打字，用說話控制輪椅，自幼生活起居由他口中的「超人阿嬤」李美華照料，阿嬤3年前離世後，他選擇忘卻悲傷，用樂觀態度面對人生，積極投入生命教育，走訪校園、企業與公益團體分享生命故事，目前已分享一百場次。

    陳景維坦言，「阿嬤的離開一度讓我失去希望，但她在生命的最後一刻，還在教我人生的無常，讓我更懂得把握機會，跟身體與困難和平共處」，為了讓更多人認識罕病議題，他克服萬難完成「維小的我想撼動這個世界」著作及有聲書，回憶出書過程，當時只能以一根手指操作滑鼠，曾因過度疲勞導致手指僵硬，進度一度停擺，後來學習使用眼控滑鼠，以眼球控制游標，歷經長時間訓練，終於用10個月完成10萬8千字著作，盼以自身故事鼓勵更多人珍惜生命。

    陳景維（中）不向命運低頭的生命故事激勵人心。（圖由慈濟提供）

    陳景維（中）不向命運低頭的生命故事激勵人心。（圖由慈濟提供）

    陳景維（中）獲頒第29屆全球熱愛生命獎章，受到眾人祝福。（圖由慈濟提供）

    陳景維（中）獲頒第29屆全球熱愛生命獎章，受到眾人祝福。（圖由慈濟提供）

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