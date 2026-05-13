不受乾旱少雨影響！台南白河蓮花季5/23登場 蓮田增至182公頃

白河蓮花季將在馬稠後關帝廳舉辦。（記者楊金城攝）

立夏後，「蓮鄉」最美的季節到來，一年一度的白河蓮花季將在23日登場，今年白河蓮花不受乾旱少雨影響，蓮農看好蓮子價格，蓮田面積逆勢成長至183公頃，蓮花陸續盛開中。

白河蓮花季23日將在馬稠後關帝廳舉辦開幕活動「夏日花水每盛宴」，關帝廳周邊栽種蓮花專區，白河區長董麗華說，蓮花季系列活動在開幕日推出荷風市集、表演節目，還出動雙層觀光巴士蓮鄉慢遊，24日另有手繪荷扇DIY體驗，6月13日舉辦蓮鄉寫生比賽、花海水樂園，6月27日推出蓮鄉風味餐，7月25日有蓮香音樂會，希望蓮花季吸引更多遊客到白河旅遊「來一夏」，在林初埤木棉花季後迎接白河最美的夏天。

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當地草店社區23、24日在馬稠後關帝廳也推出「白河蓮花田畔的餐桌」，有農村再生社區農夫市集、音樂會、剝蓮子、蓮田採蓮子的農事體驗，為白河蓮花季開幕炒熱氣氛，並藉蓮花特色農遊行銷農村再生社區、帶動蓮花季觀光。

去年白河蓮田面積萎縮，不足150公頃，受氣候、病菌危害，蓮子產量更不到一半，1台斤剝殼蓮子價格上漲到420至450元，今年白河區受理栽種蓮子申報182公頃，比去年多出30公頃，蓮農看好今年蓮子價格，願意再拚一次，魏姓蓮農說，目前蓮花成長良好，陸續盛開，1分地正常產量約有500至600台斤帶殼蓮子。

白河生產蓮子的品種以子蓮（香蓮）、大憨蓮、見蓮為主，蓮田在廣蓮、詔豐及大竹、竹門、草店等地。

白河盛開的蓮花。（記者楊金城攝）

白河蓮田今年栽種182公頃。（記者楊金城攝）

蓮田管理，期待今年好收成。（記者楊金城攝）

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