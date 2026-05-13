台中社宅工地火警悶燒逾10小時 網怒：北屯、西屯都聞到焦味

台中北屯敦平街社宅上午火警，產生大量濃煙，相當驚人。（記者蔡淑媛攝）

台中市北屯區敦平街、國家住都中心新建社會住宅「新平．好室」今天上午9點半發生工地火警，地下2樓塑膠模板起火燃燒，大量濃黑煙竄升天際，火勢控制後，直至晚間地下室仍在悶燒，已超過10小時，環保局數度發出空污警報；有網友PO文稱濃煙環繞北屯、西屯區，開罵都聞得到燒焦味。

「新平．好室」工地火警，市府封閉附近路段並出動機具持續滅火，火災也影響附近空氣品質，數度發出空污警報，將依空污法開罰10萬到500萬元。

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附近民眾驚呼，以為上午工地燒完了，沒想到晚濃煙仍大，原本在中央公園散步、中央球場運動跑步的人都不見了，嚇到不敢來了。

火災造成一整天空氣污染，濃煙直到晚間到不斷冒出，籠罩天空，包括北屯及經貿園區，環保局上午在臉書發出火災空污警報，市府APP下午再發出空污警報，對此，議員淑華指水湳地區人口稠密，質疑市府態度鬆散、後知後覺，未立即發布警示，影響健康，要求應提高警覺；議員楊大鋐也認為，市府要更積極。

市府初步調查起火原因，為工地進行安全支撐拆除作業時，用火熔切時未設置預防火災的適當設備或措施，導致火星掉落至地下2樓板的塑膠模板引發火災，違反建築法開罰1萬8000元；事故發生後人員全數撤離，無勞工受困或受傷，經勞檢處如查有違反職安法，將處3萬到30萬元罰鍰；國家住都中心強調，乙炔切割不慎引火，將配合火場調查。

台中北屯社宅火警，晚上7點仍在悶燒，產生大量濃煙。（李良仁里長提供）

台中北屯社宅火警，晚上7點仍在悶燒，產生大量濃煙。（李良仁里長提供）

台中北屯社宅工地火警，地下室直到晚上仍在悶燒，產生大量濃煙。（李良仁里長提供）

台中北屯社宅上午火警，直到晚間仍在悶燒。（記者蔡淑媛攝）

台中北屯社宅工地火警，地下室2樓直到晚間仍在悶燒。（翻攝自threads）

台中北屯社宅工地上午火警，直到晚間仍在悶燒。（翻攝自threads）

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