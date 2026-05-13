抗議聲中動土！彰化第二納骨塔開工 大城鄉長：對的事一定要做

彰化縣大城鄉「第六公墓第二座納骨塔工程」舉行動土，，「頂庄反二塔自救會」前往抗議。（民眾提供）

彰化縣大城鄉公所計畫在頂庄村第六公墓興建第二座納骨塔，但因當地已有一座納骨塔，引發居民強烈反彈，並成立「頂庄反二塔自救會」。儘管抗議聲浪不斷，鄉公所仍於近日如期舉行動土典禮。自救會強調，抗爭不會停止，未來將動用不同形式的手段，阻擋第二座納骨塔的興建。

大城鄉公所於11日在第二納骨塔預定地舉行工程動土典禮，由鄉長陳玉照等人主持。根據鄉公所規劃，新納骨塔總預算為1.17億元（含設備），最終以9173萬元決標，預計興建三層樓建築，可提供1萬7683個塔位。此外，台塑企業將贊助1000萬元，作為後續內部櫃位等設施的充實經費。

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儘管工程已力求壓低預算，並爭取到企業贊助，自救會仍不滿，動員數十位民眾到場抗議，高喊「鄉長陳玉照下台」。自救會會長許國成更當場下跪，懇求鄉公所「懸崖勒馬」，同時播放送葬音樂為鄉長「送行」，所幸抗議過程理性克制，未發生肢體衝突。

許國成表示，頂庄村第二納骨塔的規劃不符程序，更違背民意，自救會絕不放棄阻止興建，將持續透過行政訴願與訴訟等途徑，表達在地居民的聲音。

對此，陳玉照表示，大城鄉現有殯葬設施中的骨灰、骨骸櫃位已嚴重不足，興建第二納骨塔勢在必行，才能解決未來至少30年的需求，讓鄉民先人有安息之所，也方便後代祭祀。他坦言，對頂庄村民「卡歹勢」，但強調「對的事一定要做」。

大城鄉鄉長陳玉照等人主持動土典禮。（民眾提供）

自救會成員到場抗議，高喊「鄉長陳玉照下台」。（民眾提供）

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