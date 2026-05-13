免費提供清大7.2公頃土地蓋醫院2次流標 桃市啟動回收土地程序

市議員林政賢要求桃園市政府硬起來，將清大醫院用地收回。（記者謝武雄攝）

桃園市為打造大學城，免費提供6所國立大學、總面積34.27公頃土地，除海洋大學「藻礁海洋生態館」下半年竣工外，其餘都沒有具體進度；市議員林政賢今質詢時要市府硬起來，尤其是清大要蓋醫院，6年來已經2次流標，市府把土地收回作為國際企業總部，才能帶動地方發展，副市長王明鉅則透露，市府對清大答覆並不滿意，已經啟動收回土地做法。

王明鉅說，市府昨天收到清大回文，對於設置「清大設醫療暨教育研發園區」，並沒有進度及具體作法，考量清大要蓋醫院的BOT案已經兩次流標，回函又沒有具體進度，市府決定啟動回收土地機制，呈報行政院將土地管理機構轉回桃園市政府；陽明交大對於興建醫院已經有具體進度，所以桃園市政府還是會和陽明協商。

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劉仲成也提到，中央大學八德校區醫院規劃設置醫院，由於市府在八德霄裡將設置市立醫院，中央大學研擬另案規劃設置醫院與市立醫院聯盟、海洋大學「藻礁海洋生態館」將於下半年完工。

林政賢歸納市府免費提供大學土地清單，其中免費提供清大土地，位於機場捷運A16站精華區，占地7.2公頃，6年來清大BOT案一再落空，建議市府直接收回土地，做為大型企業總部，也可帶動桃園發展。

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