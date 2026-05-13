為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    免費提供清大7.2公頃土地蓋醫院2次流標 桃市啟動回收土地程序

    2026/05/13 19:07 記者謝武雄／桃園報導
    市議員林政賢要求桃園市政府硬起來，將清大醫院用地收回。（記者謝武雄攝）

    市議員林政賢要求桃園市政府硬起來，將清大醫院用地收回。（記者謝武雄攝）

    桃園市為打造大學城，免費提供6所國立大學、總面積34.27公頃土地，除海洋大學「藻礁海洋生態館」下半年竣工外，其餘都沒有具體進度；市議員林政賢今質詢時要市府硬起來，尤其是清大要蓋醫院，6年來已經2次流標，市府把土地收回作為國際企業總部，才能帶動地方發展，副市長王明鉅則透露，市府對清大答覆並不滿意，已經啟動收回土地做法。

    王明鉅說，市府昨天收到清大回文，對於設置「清大設醫療暨教育研發園區」，並沒有進度及具體作法，考量清大要蓋醫院的BOT案已經兩次流標，回函又沒有具體進度，市府決定啟動回收土地機制，呈報行政院將土地管理機構轉回桃園市政府；陽明交大對於興建醫院已經有具體進度，所以桃園市政府還是會和陽明協商。

    劉仲成也提到，中央大學八德校區醫院規劃設置醫院，由於市府在八德霄裡將設置市立醫院，中央大學研擬另案規劃設置醫院與市立醫院聯盟、海洋大學「藻礁海洋生態館」將於下半年完工。

    林政賢歸納市府免費提供大學土地清單，其中免費提供清大土地，位於機場捷運A16站精華區，占地7.2公頃，6年來清大BOT案一再落空，建議市府直接收回土地，做為大型企業總部，也可帶動桃園發展。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播