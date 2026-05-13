小琉球東琉線塞爆 鹽琉線6月「3船齊發」方便又舒適

新園海洋航運園區的鹽琉線碼頭。（資料照，記者羅欣貞攝）

屏東東港到小琉球的「東琉線」是全台離島航量最高的航線，2024年8月啟用的新園海洋航運園區，就是希望提高「鹽琉線」運量，紓緩東琉線壓力，可惜專營鹽琉線的大福航運去年11月暫停航運，今年3月才復航，屏東縣交旅處今（13）日說，目前大福航運僅1艘船行駛，預計6月底3艘船一次齊發，載客量能可望大幅提升。

小琉球每年登島人數約120萬人，絕大部分透過「東琉線」從東港漁港搭船，為分流人潮，提高旅遊品質，屏東縣政府積極發展鄰近鹽埔漁港至小琉球的航線，打造新園海洋航運園區，但啟用1年多後專營「鹽琉線」的大福航運就暫停航運約4個月，進行內部重整。直至今年3月10日，大福航運重新啟航，目前1艘船行駛，平日來回2航次、假日有5航次。

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交旅處長黃國維說，大福航運還有2艘船整備中，預計暑假前，也就是6月底，3艘船一次到位，到時候班次也會增加，提升載客量。鹽琉線目前最大的困境是航運量能太少，相信在船公司一切準備就緒後，鹽琉線會有很好的發展潛力；縣府也透過舉辦鹽琉趴等活動，以港口為舞台，透過小旅行與船運行銷，讓更多人認識新園海洋航運園區，了解從新園鹽埔漁港搭船前往小琉球，同樣方便又舒適。

屏縣府打造新園海洋航運園區，盼打開鹽琉線知名度。（資料照，記者羅欣貞攝）

遊客前往小琉球仍以東琉線為主。（資料照，記者羅欣貞攝）

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