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    首頁 > 生活

    南投竹山國際茶道節5/23登場 職人遊程體驗茶鄉文化

    2026/05/13 18:59 記者張協昇／南投報導
    竹山國際茶道節5/23登場，13日舉行宣傳記者會。（竹山鎮公所提供）

    竹山國際茶道節5/23登場，13日舉行宣傳記者會。（竹山鎮公所提供）

    南投縣竹山鎮公所主辦「2026竹山國際茶道節」，5月23日至31日在紫南宮第一停車場登場，13日舉行宣傳記者會，邀請藝人演出及茶席展演造勢，並宣布今年活動共規劃茶點製作等18項DIY手作體驗，以及推出2條399元職人帶路遊程，讓民眾深度體驗茶鄉文化。

    竹山鎮公所指出，今年活動以「茶香好時光」為主題，為期9天集結約50家特色攤商，包含杉林溪高山茶、高山烏龍及青年返鄉品牌，並結合韓國、日本茶道師交流，展現竹山茶產業國際化與跨界能量。

    活動期間規劃18項DIY手作體驗，採線上預約、現場候補機制，內容涵蓋茶點製作、調飲及創意手作，讓民眾從體驗中認識茶文化。此外，也推出2條399元職人帶路深度遊程，走訪大鞍、坪頂茶區及在地觀光工廠，結合採茶、製茶與文化體驗，活動期間消費滿額可兌換好禮，完成打卡任務另送紀念品。

    竹山鎮長陳東睦表示，竹山國際茶道節邁入第4屆，已從單純展售轉型為結合文化、觀光與體驗的活動，讓民眾從看茶、學茶到玩茶，深入認識竹山茶產業，目前各項DIY手作與深度遊程已開放線上報名，詳情請至竹山鎮公所APP或搜尋「2026竹山國際茶道節」臉書粉絲專頁查詢。

    竹山國際茶道節，推出18項DIY手作體驗。（竹山鎮公所提供）

    竹山國際茶道節，推出18項DIY手作體驗。（竹山鎮公所提供）

    竹山國際茶道節，將展售限量紀念茶具。（竹山鎮公所提供）

    竹山國際茶道節，將展售限量紀念茶具。（竹山鎮公所提供）

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