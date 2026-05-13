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    首頁 > 生活

    輸不起？網紅大胃王挑戰竟被要求骨頭重啃 餐酒館被罵翻回應了

    2026/05/13 19:13 即時新聞／綜合報導
    店家請豪豪把骨頭啃乾淨，引發粉絲不滿。（取自吃貨豪豪YT）

    店家請豪豪把骨頭啃乾淨，引發粉絲不滿。（取自吃貨豪豪YT）

    知名大胃王、網紅吃貨豪豪日前上架新影片，指他前往台北餐酒館「再聚」參加活動挑戰，須在15分鐘內吃完30支炸雞翅與1公升啤酒，成功可免單，失敗則需要支付1288元餐費。儘管豪豪成為首名成功挑戰者，但過程中，店家要求「骨頭啃乾淨」，還因為啤酒泡沫消了幫他補酒，最後還要他支付低消。種種動作讓粉絲氣炸，大罵：「輸不起就別玩！」店家Google評論也被大量灌入1星評價。對此，業者緊急在IG發出聲明回應。

    根據豪豪日前上架的影片，該餐酒館在挑戰還沒開始前，就因為豪豪的啤酒泡沫消了，立刻幫他補滿；挑戰開始約12分鐘，豪豪就已經完食，服務人員卻要求他把骨頭啃乾淨，最後豪豪在時間倒數結束前10秒完成挑戰。雖然成功免單，沒想到店家這時又提出，需要低消每人500元，還要加收10%服務費，所以豪豪和攝影師只好又點滿1000元，最後結帳共消費1100多元。

    儘管豪豪在活動過程中非常平靜，非常禮貌、友善地與店家互動，但粉絲全部氣炸，該影片下方目前湧進超過1500則留言，紛紛大罵：「可以感覺到攝影師在不爽，挑戰完沒獎勵，還要現場再額外低消1000元」、「超負面行銷」、「餐廳太嘔心了」、「補酒、硬要聊天、要求重啃，到底多怕輸？」、「老闆真的有夠怕輸的」、「很少看過店家一面倒被噴爆的」。

    對此，店家在IG粉專回應，感謝「吃貨豪豪」參加活動，並解釋挑戰最初的設定較偏向店內互動活動，而非專業的大胃王競賽，初衷是希望客人在聚餐時能增加趣味環節，並藉此認識招牌雞翼，因此當初才會搭配店內基本消費的安排。業者也坦言，若規則沒有在開始前說明得足夠清楚，確實容易讓人產生疑問，甚至造成不好的觀感，這部分公司會認真檢討並改善。聲明中強調，大家提出的每一則意見他們都有仔細閱讀，未來將重新調整活動玩法、規則說明以及現場流程安排，希望能讓整體的體驗更加清楚且好玩。

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