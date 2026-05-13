以為中毒！花蓮毛孩遭吹箭誤射險死 監視器揪出凶手竟是「他」

6歲的米克斯犬咪魯，被花蓮縣動植物防疫所麻醉吹箭誤傷。（廖姓飼主提供）

花蓮光復鄉中山路二段昨天下午發生狗狗倒地氣息微弱、嘔吐，送去獸醫院急救時心臟還停止，打了2隻強心針才救回一命！飼主的媽媽廖小姐說，本以為愛犬「咪魯」誤食毒餌，但獸醫說並非中毒，調監視器竟發現是兇手是花蓮縣府的動植物防疫所稽查車，使用吹箭射狗，痛批縣府太誇張！

監視器畫面顯示，光復鄉中山路一處民宅門外，2隻戴項圈的狗狗徘徊等主人出來，突然有一輛白色廂型車經過、還搖下車窗使用吹箭射中狗狗，狗兒遭射中後慘叫一聲，痛得跑回家。

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飼主的媽媽廖小姐今天投訴說，被誤傷的「咪魯」6歲，是黑白花色的米克斯，原為流浪犬，從小撿回家飼養非常親人，昨天下午牠和家裡另一隻狗狗跟著兒子出門聊天，因為鄰居家不方便狗進入，狗狗在門口等，兒子聊了10多分鐘出來回到家，卻發現咪魯已經癱在地上呼吸微弱且嘔吐，兒子馬上替牠按摩心臟、人工呼吸急救，再送去獸醫院。

廖小姐說，本以為咪魯誤吃毒狗的毒餌，但獸醫告知狗狗只有嘔吐沒有抽搐，應不是中毒，立刻請鄰居調監視器，發現監視器內拍到一輛廂型車朝咪魯吹箭，仔細看竟是花蓮縣政府動植物防疫所的車，兒子當場在獸醫院打電話去防疫所，對方起初還不願承認，直到得知有監視器畫面，才改口積極處置。

飼主抨擊，有戴項圈的狗，縣府防疫所也能隨意用麻醉吹箭亂射，還吹完就跑，簡直就是「亂槍亂射」，事發後沒有後續說明處置，懷疑吹箭者也不是獸醫，甚至藥量劑量調配太重，才會讓狗狗送去獸醫院時心跳都停了。

對此，縣府動植物防疫所長周黃得榮解釋，當天有光復鄉民眾多次通報，街道旁農地作物遭犬隻破壞，為求「精準捕捉」會要求投訴民眾提供照片影片，但對方並未提供、僅描述特徵是「戴項圈、黑白花色」，防疫所兩難下只得派人開車到街上尋找，在附近發現相同特徵犬隻後開窗吹箭。

他強調，標準程序是會折回查看犬隻狀況後帶回防疫所、通知飼主，然而當天防疫所人員因為中山路上不好停車，車輛迴轉返回民宅門口，犬隻已經不見、推測跑回家。他說，藥劑是獸醫師調配且劑量只會造成犬隻昏迷，藥效退就會醒來，縣府已向飼主說明並致歉；而當時吹箭的確實並非獸醫師，為此內部也將進行檢討，不會再有狀況發生。

飼主本來以為狗吃到毒餌，請鄰居調閱門口監視器，竟發現縣府動植物防疫所車子經過直接射麻醉吹箭。（飼主提供）

飼主在家中車庫發現毛孩倒地嘔吐，急得替牠按摩心臟還人工呼吸。（飼主提供）

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