尖石三盛事連發！全國泰雅運、技藝賽與五月桃推廣熱鬧開跑

全國泰雅族運動會代言人羅美玲（中），今天攜手大會吉祥物「大大」（右）、「小小」（左）亮相宣傳。（記者黃美珠攝）

新竹縣尖石鄉最近將陸續登場「第14屆全國泰雅族運動會」、「第3屆新竹縣原住民族傳統技藝競賽」以及「尖石鄉五月桃行銷推廣系列活動」，今天主辦的尖石鄉公所在該鄉泰雅勇士雕像廣場造勢，現場同步發布泰雅族運動會主題曲，並安排吉祥物「大大」、「小小」亮相。

副縣長陳見賢說，這次全國泰雅族運動會結合原住民族傳統技藝競賽，凝聚族群情感，也讓大家看見泰雅文化的生命力，而現在適逢五月桃上市，正是品嘗的好時機。

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前述運動會跟傳統技藝競賽以「泰有石力 相聚 Nahuy」、「聚力 Nahuy 原起竹縣」為主軸，規劃29項競賽項目，將在6月3日到6日，於尖石鄉綜合運動場舉行，2大賽事總獎金270萬，預期會吸引全國各地選手踴躍參與。

尖石鄉長曾國大說，尖石五月桃主產在玉峰、大平、抬耀以及梅花等部落，面積約16公頃。五月桃果肉細緻、香氣濃郁、口感甜中帶有微酸、很獨特。今年因整體氣候穩定，預估總產量至少20公噸起跳且果況良好。

為此，尖石鄉公所也計畫將在玉峰村舉辦「五月桃晚會」，活動結合原住民族樂舞展演、部落音樂演出、美食分享及文化交流，邀請來客在山林夜色與果香圍繞下，品味不同的尖石風情。

尖石鄉的五月桃開始上市了，今年還有全國泰雅族運動會、原民傳統技藝競賽可以欣賞。（記者黃美珠攝）

新竹縣副縣長陳見賢（中）今天率領尖石鄉各界一起替即將來到的全國泰雅族運動會等活動造勢。（記者黃美珠攝）

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