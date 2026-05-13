防醫療糾紛都是鬼扯！衛福部醫事司：醫療院所密錄設備一律違法

衛福部醫事司。（資料照）

近期愛爾麗、光澤等多個醫美集團爆出針孔偷拍疑雲，衛福部週一行文各衛生局，要求「該停業就停業」，醫事司今日再召開會議，司長劉越萍於會後指出，會議後取得4點共識，其中確認醫療院所一律禁用密錄設備，醫事司也將於3個月內更新隱私維護相關規範。

劉越萍指出，今日會議邀集醫師公會全聯會、醫院協會、醫中協會、區域醫院協會、社區醫院協會、基層醫療協會、基層診所協會、基層醫師協會，另有4個美容醫學團體，以及各地方衛生局共同討論，就醫療院所內的監視錄影設備裝設與相關規範取得4點共識。

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對於會議共識，劉越萍說，第一點為「醫療機構禁止使用密錄設備，醫界、衛福部對偷拍零容忍」，且與會醫界代表均認同使用密錄設備觸犯「個人資料保護法」與「刑法」中的妨害秘密罪，屬於無故竊錄他人非公開活動、言論、談話或身體隱私部位的行為，「即使號稱是為了預防醫療糾紛，也都是鬼扯！」

劉越萍表示，第二點共識為公共空間為了公安考量，可以架設固定式錄影設備，但需要在明顯處公告，清楚告知就醫患者。

第三點針對「低度隱私空間」，如一般問診空間、諮商會議室等不會拍攝到患者私密處的醫療場域，錄影前應告知患者個資法應告知事項、資料存取、保存管理等內容，並取得患者書面同意。

第四點針對「高度隱私空間」，如手術室、內診空間等，以禁止錄音、錄影為原則，對於教學目的等例外情況，也僅限於拍攝局部，且需告知患者，並經患者書面同意後方可為之。

對於近期有診所宣稱外觀為偵煙設備的密錄器材為常規攝影機，劉越萍強調，此類錄影設備同樣違法，衛生局只要查到就會告發，醫事司也將於3個月內完成「醫療機構醫療隱私維護規範」更新，強化隱私保護相關內容，標明母法為「個資法」，並擬定公版書面同意書供各醫療院所遵循。

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