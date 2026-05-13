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    首頁 > 生活

    今晚起中部以北防雷雨 週六半個台灣可望轉晴

    2026/05/13 18:46 記者吳亮儀／台北報導
    未來降雨趨勢。（氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（氣象署提供）

    今晚到明天週四中部以北注意雷雨！中央氣象署預報，受到這波鋒面影響，中部以北要注意短暫陣雨或局部雷雨，其它地區也有局部短暫陣雨或雷雨，午後各地山區有局部較大雨勢，要到下週天氣才會真正回穩。

    氣象署預報員林定宜表示，這波鋒面帶來水氣多，會持續到後天（15日）週五鋒面才移動到巴士海峽，但仍要注意的是台灣仍有雨勢，東半部地區有短暫陣雨，並有局部較大雨勢，西半部地區也仍有局部短暫陣雨。

    週六水氣減 東部、恆春有陣雨

    「週六（16日）起水氣才開始減少，但吹東風的關係，東半部仍有降雨」，林定宜表示，週六到下週一（16日到18日）這段期間，東半部地區及恆春半島仍有局部短暫陣雨，其它地區開始轉為多雲到晴，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨的天氣；他提醒，週六當天，基隆北海岸也有零星短暫陣雨。

    林定宜表示，下週二（19日）開始，太平洋高壓開始增強了，各地大多轉為多雲到晴，僅東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後各地山區有局部短暫雷陣雨，算是較穩定的天氣型態。

    中南部靠梅雨解渴？西南風成關鍵

    五月已經進入梅雨季節，何時有較大雨勢發生的滯留鋒面報到？林定宜表示，只要在五、六月梅雨季節的鋒面都算是梅雨鋒面，不過目前西南風還未真正起來，目前看來要到五月下旬之後，屆時吹西南風帶來水氣，中南部的雨勢才會比較大一點。

    未來氣溫趨勢。（氣象署提供）

    未來氣溫趨勢。（氣象署提供）

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