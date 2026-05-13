獼猴糟蹋作物農民「無法生存」 蔡易餘竹崎座談提合組自救會

立委蔡易餘今與竹崎鄉公所辦座談會，討論猴害防治。（記者王善嬿攝）

台灣獼猴造成嘉義縣山區水果、咖啡等農產損失嚴重，農民放鞭炮、架設電網仍不堪其擾，立委蔡易餘今天在竹崎鄉公所舉行座談會，地方提議中央下放權限給地方，讓受害產業組自救會，再委外針對侵害農作物的獼猴進行移除防治。

農業部動物保護司、林業及自然保育署嘉義分署、嘉義縣政府農業處、立委陳冠廷服務處等單位今出席座談。

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嘉義分署副分署長魏郁軒回應，已記錄農民、地方民代及立委意見與提議，將呈報農業部討論。

蔡易餘表示，台灣獼猴已不屬於保育類動物，如果涉及侵害農產，地方建議由受損害產業共組自救會，由自救會依「野生動物保育法」第21條，若損害到農林作物予以移除，請林業署回去討論，希望2星期後能有結果。

竹崎鄉長曾亮哲說，猴害防不勝防，竹崎鄉農作物受害嚴重，希望中央授權給地方產業共組自救會來設法解決。

今座談會，多位農民、村長談到猴子十分憤慨，尤其猴子族群擴張速度快，一群20、30隻猴子到90隻都有，且清晨、傍晚出沒，農民為防治猴害，清晨4、5點就要放鞭炮，但猴子頂多嚇一跳，或跑到隔壁果園影響其他農友，嚇阻效果不佳。

梅山鄉農會總幹事黃書賢說，猴子很聰明，雖架設電網，猴子被電到仍想盡辦法闖入果園，還「記仇」不吃果實，只破壞果樹，且山坡坡度不同，架設電網會增加農民成本負擔，建議族群增加到一定數量或繁殖期時設法移除、絕育。

番路鄉民代表會主席林宜清表示，香蕉、水果、竹筍等都被猴子吃光、破壞，農民無法生存，放鞭炮只會嚇到人，不會嚇到猴子，希望中央派員到山區實地了解猴子如何「糟蹋」農民及農作物，不要只在辦公室紙上談兵。

魏郁軒說，目前以聲音嚇阻、架設電網等方式交替防治猴害，6月4日將在竹崎地區農會舉辦電圍網說明會，希望多管齊下防治猴害。

農民提到猴子釀嚴重災損，十分憤慨。（記者王善嬿攝）

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