香蕉產地價一度落至每公斤8元 屏縣府：市場價格本週已回穩

香蕉一年四季都可生產，深受消費者歡迎。（記者羅欣貞攝）

4月起氣溫回暖，香蕉生長速度快，產量集中釋出，4月底5月初產地價格一度回落至每公斤約8至10元，屏縣香蕉種植面積約4千多公頃，農民十分關切；屏東縣府表示，整體研判屬於季節性短期波動，本週香蕉全台平均市場批發價已回升至每公斤25.3元。

針對香蕉近期價格波動，屏東縣政府農業處表示，因4月起氣溫回暖，香蕉生長速度加快，產量大幅集中釋出，短期內供應量大增，確有部分產地次級蕉4月底5月初收購價有從3月的高點約每公斤30至32元，回落至每公斤約8至10元的狀況，目前整體研判仍屬季節性短期波動所致，市場並未出現明顯滯銷情形，本週香蕉全台平均市場批發價已回升至每公斤25.3元 。

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屏縣府農業處強調，將持續密切掌握香蕉價格，並為穩定產銷秩序，將配合中央農糧署採取輔導香蕉多元加工利用、持續拓展國內銷售通路及強化海外市場行銷等三大因應策略，以分散市場波動風險 。

九如鄉農會總幹事龔泰文表示，全台有302家農會，建議可以透過配銷的方式，在各農會超市大力推廣香蕉協助農民。近來接獲蕉農反映的民進黨立委鍾佳濱也表示，將協調農糧署等相關單位因應，讓農民安心。

九如鄉農會超市全年都供應香蕉，銷量穩定。（記者羅欣貞攝）

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