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    曾爆水質問題！北市投入4.2億元 平等、溪山里10月底有自來水了

    2026/05/13 18:04 記者孫唯容／台北報導
    台北市長蔣萬安13日視察「士林區溪山里等高地供水」工程。（記者張嘉明攝）

    台北市長蔣萬安13日視察「士林區溪山里等高地供水」工程。（記者張嘉明攝）

    台北市士林區溪山里在2024年爆水質問題，引發百餘人群聚腹瀉等症狀，台北自來水事業處辦理溪山里與平等里高地供水工程，投入超過4.2億元，預計今年10月底完工通水。台北市長蔣萬安今（13日）前往視察。蔣萬安表示，自來水「最後一哩路政策」相當艱鉅，但他上任3年就完成1千3百多用戶管線末端接管。

    北水處指出，溪山里及平等里高地供水工程，共計新設高地山區自來水管線長度逾3萬公尺、並設置5座加壓站及10座配水池。施工團隊克服施工地點分布廣泛、山區高差、道路狹小等地形限制及施工工種不同介面複雜等挑戰，預計於115年10月底前完工通水，完工後將供應溪山里及平等里等地區逾470戶居民安全穩定的自來水，解決過去長期仰賴簡易自來水系統，面臨的水質與供水不穩定風險。

    蔣萬安指出，他上任第一年聽取相關簡報，發現台北市的接管普及率已相當高，但他仍發現少數地區，特別在山區卻有落差，有些地區至今皆無自來水管線，因此他詢問政府團隊，到底困難點在哪裡？包括經費的挹注、居民負擔費用的比例，以及包括接管要克服工程的困難，用地的取得，山區高低落差等，因此「最後這一哩路非常艱巨」，但是台北隊沒有放棄，反而克服各項困難，想辦法將最後一哩路接上，因此今天他到溪山里、平等里，來了解目前工程的進度。

    蔣萬安說，當時他拍板定案，第一，先提高接管管線的補助費用，從60提高到90萬元；第二，對於住戶居民負擔比例下降，才能讓住戶有意願參與工程；第三，用地取得想辦法跨局處合作，結合相關單位一起做，包括都發局等，有推力、拉力，克服各種困難，從2023年起到現在，改善1317戶，平均每一年改善330戶；自來水處長范煥英告訴他，過去27年改善1700多戶，不過他短短這三年，就改善1千3百多戶。

    蔣萬安也提到，在2024年發生水質事件，包括衛生局、區公所等全面動員，協助在地居民做好相關健康管理，期間改善溪山里用水，從預算投編、整體規畫、設計、發包、施工、克服用地取得等，預計到今年底完工以後，他們將改善 470 戶，也將新接近30公里的自來水管線。

    「我們台北隊一直堅持的是：該做的事，勇敢去做；對的事情，我就堅持。」蔣萬安說，老市長黃大洲也提醒他，一定要記得，做什麼事情，不好做、大家不敢做、不願意做的，就要克服困難全力以赴。

    蔣萬安指出，這次高地供水工程就是不好做、很困難做的，住戶少，效益不高，但他認為，只要台北市民有需求，一座偉大城市，民生安全才是最重要的基礎。他會確保相關工程進度如期如質，也會以最嚴格標準讓工程完成，期待年底完工，讓山區住戶能有安全穩定的用水。

    台北市長蔣萬安13日視察「士林區溪山里等高地供水」工程。（記者張嘉明攝）

    台北市長蔣萬安13日視察「士林區溪山里等高地供水」工程。（記者張嘉明攝）

    台北市長蔣萬安13日視察「士林區溪山里等高地供水」工程。（記者張嘉明攝）

    台北市長蔣萬安13日視察「士林區溪山里等高地供水」工程。（記者張嘉明攝）

    市長蔣萬安前往視察溪山里及平等里高地供水工程。（記者孫唯容攝）

    市長蔣萬安前往視察溪山里及平等里高地供水工程。（記者孫唯容攝）

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