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    首頁 > 生活

    中捷多元支付使用人數節節成長 明年第一季增設32座

    2026/05/13 18:02 記者蘇金鳳／台中報導
    中捷公司說，Apple Pay快速交通模式加速通過閘門時間。（中捷公司提供）

    中捷公司說，Apple Pay快速交通模式加速通過閘門時間。（中捷公司提供）

    台中捷運公司自2024年4月導入多元支付服務後，去年10月再啟用Apple Pay快速交通模式，成為全台首家支援此功能的捷運系統；為更優化旅客進出站體驗，將在全線18個車站增設32座支援多元支付功能的感應閘門，預計於2027年第一季完成。

    中捷公司說，統計至今年4月，多元支付服務的使用人數已成長5倍，手持式裝置的使用量也快速成長3.25倍。

    中捷公司指出，目前捷運綠線已建構完善的多元支付系統，除既有電子票證外，信用卡感應支援Visa、JCB、Mastercard與銀聯卡（含Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay綁定）；QR Code乘車服務方面，悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay及TWQR均可掃碼搭車，提供旅客在通勤過程中以最快速、便利的方式完成驗票進出站。

    中捷公司說，去年10月導入Apple Pay快速通關模式，民眾僅需以iPhone或Apple Watch輕觸閘門即可通過，不必解鎖或開啟App，不僅加速驗票流程，也大幅縮短尖峰時段排隊時間。

    根據中捷公司統計，Apple Pay快速交通模式上線半年來，手持式裝置（iPhone、Apple Watch等）整體使用成長逾3.25倍，突顯此快速通關服務帶來的便利性與效率，成功吸引旅客從傳統支付方式轉向行動支付。

    中捷公司進一步說，為優化旅客進出站體驗，將在全線18個車站增設32座支援多元支付功能的感應閘門，預計於明年第一季完成，屆時將依各站人流配置閘門，確保各車站每個出入口至少設置2座以上行動支付閘門，以有效紓解尖峰人潮。

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