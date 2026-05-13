攜手國家運動科學中心 虎科大簽署MOU推動精準訓練

目前校方已開發一套「田徑智能化」分析系統，根據選手的個人影像資料，即時判讀出重心、關節角度等落點，未來將持續強化。（記者李文德攝）

為培養國家運動科學研究人才，國立虎尾科技大學與國家運動科學中心，今（13）日共同簽署合作意向書，將展開為期3年合作，透過運科中心串聯運動科學研究、競技訓練需求與人才培育資源，整合校方投入數據分析，盼促進研究成果與第一線訓練現場接軌。

簽署儀式由虎科大校長張信良與運科中心董事長蔚順華簽署，將以運動科學研究與人才培育為主軸，透過數據分析與實證研究方法，推動運動訓練朝向數據化、精準化與科學化發展。

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蔚順華表示，合作為期3年，運科中心將扮演國家級運動科學研究與實務應用平台角色，串聯運動科學研究、競技訓練需求與人才培育資源，而虎科大結合運動生物力學、人工智慧演算法及跨域工程技術，投入運動數據分析、訓練模式驗證與系統應用開發，促進研究成果與第一線訓練現場接軌。

虎科大體育室副教授游立椿指出，目前已透過資訊管理學系教授胡念祖團隊，開發一套「田徑智能化」分析系統，可以讓學生參與運動分析課程，參與此套系統的運用，根據選手的個人影像資料，即時判讀出重心、關節角度等落點，並產出客製化訓練建議，目前已運用至短跑、跳高、鏈球項目，如校內跳高好手葉柏廷也因靠這套系統，短短一年時間就在全大運跳出2米30成績，突破全國紀錄。

葉柏廷表示，在練習過程中可以使用系統，追蹤助跑路徑、跳高角度等，讓他更快速可以改善，他估計如果沒有系統輔助下，可能需要5至8年才能跳出如此佳績，目前將全力爭取日本名古屋亞運，為國爭光。

張信良表示，把工程、科技資訊等相關專業知識，轉化到運動科學研究有實質助益，比如他投入自行車鏈盤研究，發現非圓鏈盤可以讓車手騎乘效果更好，後續將持續和運科中心將更多項目的運動朝向數據化、精準化發展。

蔚順華指出，目前我國在奧運，是排名所有參賽國家的第35名，希望藉由運動科技的幫助，可以將運動選手所遇到的訓練問題找出來，提升選手競技表現的實力。

國立虎尾科技大學與國家運動科學中心共同簽署合作意向書，將展開為期3年合作，盼串聯運動科學研究，整合校方投入數據分析，盼促進研究成果與第一線訓練現場接軌。（記者李文德攝）

國立虎尾科技大學與國家運動科學中心共同簽署合作意向書，將展開為期3年合作，盼串聯運動科學研究，整合校方投入數據分析，盼促進研究成果與第一線訓練現場接軌。（記者李文德攝）

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