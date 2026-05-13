醫美偷拍連環爆 蔣萬安：「知情同意書」應載明授權範圍、用途

台北市長蔣萬安視察「士林區溪山里等高地供水」工程，受訪回應反針孔措施。（記者張嘉明攝）

不少知名醫美診所爆針孔偷拍，引發恐慌。台北市長蔣萬安今（13）日宣布推動6大措施，台北市絕不容許任何針孔偷拍、侵害隱私的不法行為。針對「知情同意書」，他說，希望能有範本，載明同意授權的範圍、使用、用途、目的，以及包括保存的期限、方式，何時銷毀及銷毀方式。

台北市長蔣萬安今天宣布推動6項措施，包括「源頭防堵」、「堅定保護市民隱私」、成立「消費爭議處理專案小組」、「擴大稽查量能，提高現場稽查頻率」、「公布業者反針孔自主偵測及審核執行結果」、「提供被害人心理諮商與法律諮詢服務」。

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蔣萬安下午視察士林區溪山里等高地供水工程，媒體問及反針孔措施，蔣萬安說，他要再次重申，台北市政府的立場，絕不允許任何違法偷拍侵害市民隱私的行為，絕對嚴加查辦、絕不寬貸，除此之外，除了從上週開始為期兩週擴大稽查，也可以從源頭做有效的管理。

蔣萬安也說，包括去年6月，市府就有建請中央，針對市面上可以隨處採購隱蔽式針孔拍攝設備，進行有效管理，包括實名登記制。另外，對於所謂「知情同意書」也希望能有範本，例如有知情同意授權的範圍、使用用途、目的，以及包括保存的期限、方式，甚至接下來何時銷毀以及銷毀的方式等，一定要清楚明確的載明。

蔣萬安指出，北市府也成立了包括「消費爭議處理專案小組」，協助接下來消費者後續可能的團體訴訟。另外，社會局也成立心理諮商以及法律諮詢服務的專線。同時，市府也請警察局以及相關局處同仁，積極的針對反針孔偷拍設備使用，以及相關稽查的專業訓練來全面提升並擴大稽查的量能。一定是全面來進行稽查，而且希望從源頭控管，全面確保所有市民的隱私以及安全。

媒體追問，未來是否會要求業者要出具針孔相關監測報告？蔣萬安說明，市府也在去年，從原本暫行條例一個新的管理辦法，針對各局處所轄管的場域，有要求業者每個月要自主的反針孔偵測、相關的作業而且要回報。市府就會公布這些所有回報，以及市府抽查相關的結果，讓市民清楚瞭解，市府會透過這樣的方式，要求業者必須要依照規定來進行。

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