新營知名診所歇業原因曝光 部立新營醫院挖角翁群超駐診

翁群超醫師6月29日起將到衛福部新營醫院執業駐診。（院方提供）

福部新營醫院今天（13日）宣布延攬新營耳鼻喉科名醫翁群超加入醫療團隊，將自6月29日起在新營醫院駐診，門診在週一至週五的不同時段開診。

新營翁群超耳鼻喉科診所在新營開業多年，累積不少就醫民眾和粉絲，但在3月下旬突然暫停營業，讓就醫民眾撲空，不少人大感意外，不知道診所為何突然關門，地方熱議；如今在新營民治路上的原翁群超耳鼻喉科診所招牌早已拆下，門口貼出公告暫停營業，公告也貼心的告知民眾，附近有那幾家診所可提供看診就醫。

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原來部立新營醫院宣布延攬深耕在地、深受民眾信賴的耳鼻喉科名醫翁群超加入醫療團隊，翁群超到新營醫院執業駐診，原診所歇業，讓在地民眾感到意外。

新營醫院院長莊毓民表示，此次合作不僅是人才的匯聚，更是將「醫學中心等級的配備」與「地方熟悉的信任感」深度結合，讓溪北民眾不必再跨區奔波，在新營就能享有高品質的耳鼻喉科專業照護，以「突發性耳聾（俗稱耳中風）」為例，有翁群超醫師的加入，患者在診斷後可立即於院內安排 核磁共振（MRI）排除腦部病變，並直接銜接高壓氧治療，省去患者以往費時在診所與醫院間的轉診過程。新營醫院的目標即是成為串聯基層診所與醫學中心之間的「橋樑」。

莊毓民說，翁群超由診所回任醫院體系，反映出醫師職涯發展的多元新趨勢。在醫院端強大行政與設備資源的支持下，醫師能更專注於高複雜度病例的診療，並運用院內豐富的檢驗與復健體系，提升服務的深度。這不僅有助於醫師個人的專業實踐，也讓原本追隨他的病患，能獲得更全面且持續的照護品質。

新營民治路上的原翁群超耳鼻喉科診歇業，已拆下招牌。（記者楊金城攝）

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