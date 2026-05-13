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    首頁 > 生活

    南投縣3國立高中職校長續任 國教署遴選會審議通過

    2026/05/13 16:40 記者陳鳳麗／南投報導
    國立暨大附中校長黃方伯，獲教育部遴選通過，將續任該校校長。（暨大附中提供）

    國立暨大附中校長黃方伯，獲教育部遴選通過，將續任該校校長。（暨大附中提供）

    南投縣9所國立高中職現任校長中，草屯商工張正彥、暨大附中黃方伯、埔里高工謝敬堂今年剛好4年1任屆滿，經教育部國教署遴選會審議通過，下學年將續任這3校的校長。

    教育部國教署今天公布115學年度國立高中職校長遴選續任和專任名單，南投縣9所國立高中職中，有草屯商工校長張正彥、暨大附中校長黃方伯，和埔里高工校長謝敬堂，今年都是4年任滿，可參加續任或專任的遴選，而他們有志一同均選擇續任原校的校長，經教育遴選審議通過。

    張正彥曾在暨大附中擔任校長7年，交棒給擔任過草屯商工教務主任的黃方伯，而埔里高工校長謝敬堂，與黃方伯資歷相似，在水里商工擔任主任多年，4年前遴選上埔里高工校長，3人都在南投縣擔任教職、行政主管多年，家長都希望他們能繼續留下來帶領學校。

    由於少子化的影響，南投縣的國立高中職也面臨生源減少的挑戰，以及中投同區高中職的競爭，因此縣內的高中職不只與大學相關科系策略聯盟，努力在學科、術科繳出好成績，也幫學生爭取更多獎學金，以爭取家長和學生的認同。確定續任草屯商工校長的張正彥表示，草商傑出校友胡慶桐即捐百萬元獎學金，對學生和學校的幫助很大。

    草屯商工校長張正彥（右3）下學年續任該校的校長。（草屯商工提供）

    草屯商工校長張正彥（右3）下學年續任該校的校長。（草屯商工提供）

    國立埔里高工校長謝敬堂，下學年確定續任該校的校長。（埔里高工提供）

    國立埔里高工校長謝敬堂，下學年確定續任該校的校長。（埔里高工提供）

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