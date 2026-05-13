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    首頁 > 生活

    超美！屏東舊鐵橋下花海綻放 火車宛如開在波斯菊花毯上

    2026/05/13 16:33 記者羅欣貞／屏東報導
    火車經過花海，宛如行駛在橘色花毯上。（取自屏東縣長周春米臉書）

    火車經過花海，宛如行駛在橘色花毯上。（取自屏東縣長周春米臉書）

    高屏溪舊鐵橋屏東端大片波斯菊綻放，形成美麗花海，吸引民眾搶拍，不時有火車從新橋行駛經過，形成火車開在波斯花毯上的景象，美不勝收又充滿趣味，花迷拍花也拍火車。

    屏東縣長周春米今（13）日在臉書介紹，「屏東舊鐵橋 花海又開了！好美好美」。一整片盛開的波斯菊，把舊鐵橋妝點成最美的風景。抬頭是藍天白雲，眼前是隨風搖曳的花海，偶爾還有火車經過，每一幕都像電影畫面，「這樣的限定風景，不用AI，屏東就有」。

    下淡水溪舊鐵橋（高屏溪舊鐵橋）是目前台灣唯一列為二級古蹟的鐵道用橋梁，為讓更多民眾認識史蹟與高屏溪畔綠地美景，左岸高屏溪協會向水利署第七河川分署認養河濱公園逾1公頃土地，每逢冬、夏兩季和屏東市前進里志工一起播種，營造美麗花海，當繁花盛開，就成為熱門取景點。花海位在舊鐵橋和新鐵橋之間，新鐵橋上火車經過，更增添動態美感，尤其紅白相間的普悠瑪號行過花海之上，總令人忍不住發出驚嘆聲。

    高屏舊鐵橋下橘色花海美不勝收。（取自屏東縣長周春米臉書）

    高屏舊鐵橋下橘色花海美不勝收。（取自屏東縣長周春米臉書）

    屏東縣長周春米和民眾分享波斯菊映著藍天的美照。（取自屏東縣長周春米臉書）

    屏東縣長周春米和民眾分享波斯菊映著藍天的美照。（取自屏東縣長周春米臉書）

    高屏舊鐵橋下波斯菊綻放好美。（取自屏東縣長周春米臉書）

    高屏舊鐵橋下波斯菊綻放好美。（取自屏東縣長周春米臉書）

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