桃園免費營養午餐每餐加碼6元 9月每餐達71.3元

桃園市長張善政說明，營養午餐下學期將再加碼6元。（記者謝武雄攝）

桃園市長張善政今主持市政會議宣布，自115學年度起，桃園市國中、小免費營養午餐每生每餐補助提高6元，一般地區補助金額提升至71.3元、偏遠地區則是75.3元，針對雞排、豬排、魚排等「大塊肉」餐點由每週1次提升到2次，規格也由75公克提升至100公克，同時跨界邀請餐飲業者協助設計菜單，讓學生每天都期待吃營養午餐。

張善政表示，桃園市推動國中、小免費營養午餐已邁入第4年，面對近年物價持續上漲，市府每年都會檢討補助標準，今年則因整體物價波動明顯，尤其受國際局勢影響，自今年9月開學起，每餐補助將一口氣提高6元，幅度是前2年的2倍。

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考量學生在成長階段，需要足夠蛋白質，因此未來每周供應雞排、豬排、魚排等「大塊肉」餐點，將由每週1次提升到2次，重量要從75公克提高至100公克以上；另也推出每周一次的「幸福餐」，將以孩子喜歡的菜色為主，例如義大利麵、馬鈴薯燉肉、玉米濃湯等，或「雙主菜」的方式搭配，由學校營養師調整菜單，兼顧美味與營養。

張善政也提到，市府與在地知名餐飲企業及主廚跨界合作，讓學生在學校也能品嚐大廚好吃料理，目前已有尊爵大飯店、川門子及舒苑飲食等業者表達合作意願；另透過農業局及農會體系，將優質的在地農產品導入校園，不僅兼顧營養，也讓孩子認識在地農業特色。

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