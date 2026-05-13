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    首頁 > 生活

    澎湖咖啡店叫號機意外流落他鄉 暖心返鄉傳佳話

    2026/05/13 16:19 記者劉禹慶／澎湖報導
    澎湖網紅咖啡廳，2號咖啡叫號機意外遺失。（民眾提供）

    澎湖網紅咖啡廳，2號咖啡叫號機意外遺失。（民眾提供）

    澎湖觀光旅遊旺季展開，各風景據點都湧入人潮。位在白沙鄉知名的網紅咖啡廳更是一位難求，候位叫號成了日常風景，因此以叫號機為信號，但卻傳出在生意興隆之際，1只小小的叫號機，卻悄悄展開了1趟意想不到的「跨海之旅」。

    位於白沙鄉、在社群媒體上聲名大噪的 Bunny Café，今年觀光旺季伊始，生意一如往常地火爆，服務人員忙得不可開交。直到傍晚打烊盤點，店員才赫然發現，候位用的叫號機少了1台。「我們以為是放錯地方，找遍整間店都找不到。」咖啡廳員工回憶，「後來想想，大概是旅客收拾行李的時候，不小心一起帶走了吧。」

    不見的叫號機，隨著遊客的足跡，搭機跨越台灣海峽，歷經一段意外的桃園之旅，這只小小的叫號機終於平安歸位。Bunny Café 將這段故事分享在社群媒體上，附上一句話：「叫號機回家了。謝謝你，善良的旅人。」貼文迅速在網路上引發廣大迴響，不少網友留言「太可愛了」、「這才是旅遊最美的風景」、「叫號機：我只是去桃園度個假」，澎湖最美的風景不是湛藍海水，而是濃厚的人情味。

    其實澎湖觀光旺季，一直流傳美麗的故事，大都集中在風土人情。此次主角卻換人做做看，1只咖啡叫號機完璧歸趙的意外台澎之旅，凸顯澎湖濃厚人情味，還有觀光遊客對於店家私人財產的尊重，共同譜出人生最真誠的樂章。​​​​​​​​​​​​​​​​

    經過意外台澎跨海之旅，2號咖啡叫號機完璧歸趙。（民眾提供）

    經過意外台澎跨海之旅，2號咖啡叫號機完璧歸趙。（民眾提供）

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