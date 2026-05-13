「北帝耀南瀛」號召百頂神轎遶境 天赦日祭出千份紀念小物

「北帝耀南瀛」活動9月下旬登場，號召百頂神轎共襄盛舉。（記者吳俊鋒攝）

台南永康區知名的凌霄寶殿武龍宮今年主辦「北帝耀南瀛」活動，預計9月份登場，邀請中華道教玄天上帝弘道協會的廟宇共襄盛舉，號召百頂神轎齊聚，一起遶境、祈福；而迎接下週三的天赦日，已準備千份限量的華蓋造型紀念小物，送給參拜信眾保平安。

凌霄寶殿武龍宮主委王大明表示，中華道教玄天上帝弘道協會本週六將召開會議，推動9月27日登場的北帝耀南瀛遶境，希望今年能挑戰百頂神轎，透過參與盛況，展現虔誠的宗教信仰。

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王大明指出，去年的北帝耀南瀛有38頂神轎參加，令人印象深刻，因此9月下旬的活動，希望規模能再更上層樓，因此設定了3位數的目標，共同遶境，向各界展現當地玄天上帝信仰與民間宗教文化的深厚底蘊。

王大明強調，北帝耀南瀛的時間安排，都是爐主神玄天上帝的旨意，9月27日凌晨4點33分響炮啟程，開始遶境，來自各地的百頂神轎，都是弘道協會供奉的帝爺，而武龍宮有擔任先鋒官的出巡玄武大帝，以及鎮殿玄武大帝等眾神明參與，至於交陪境，則為主祀神明共襄盛舉。

本月20日為天赦日，武龍宮準備了千份「天寶華蓋」紀念小物，比照皇帝出巡的娘傘造型製作，王大明提到，會贈送給參拜信眾，有玉皇大帝、玄天上帝的神力加持，可趨吉避凶，並保佑萬事順遂、身體健康，以及財源廣進等。

永康凌霄寶殿武龍宮準備了紀念小物，天赦日送給參拜信眾。（記者吳俊鋒攝）

永康凌霄寶殿武龍宮的「天寶華蓋」紀念小物，強調有神力加持，趨吉避凶。（記者吳俊鋒攝）

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