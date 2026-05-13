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    首頁 > 生活

    路旁大鐵籠圍起帆布養比特犬 外界憂熱衰竭、桃市府稽查無不當

    2026/05/13 16:09 記者周敏鴻／桃園報導
    網友PO文指出桃園市桃園區的力行路旁有1個圍起帆布的大鐵籠，裡面疑圈養了1隻老狗，市府動物保護處初判沒有飼養不當情事。（圖擷取自網路）

    網友PO文指出桃園市桃園區的力行路旁有1個圍起帆布的大鐵籠，裡面疑圈養了1隻老狗，市府動物保護處初判沒有飼養不當情事。（圖擷取自網路）

    網友PO文指出桃園市桃園區的力行路旁有1個圍起帆布的大鐵籠，裡面疑圈養了1隻老狗，憂心飼主涉及飼養不當；民進黨桃園市議員黃瓊慧也怕近日天熱，老狗恐會有熱衰竭等危險；市府動物保護處長王得吉說，已派員前往稽查，確認飼養比特犬的大鐵籠有空隙足以通風，飼主也會不定時將狗帶入屋內，初判並無飼養不當行為。

    網友PO文指出，無意間看到小學生對著大鐵籠說話，才發現1隻狗被關在大鐵籠裡，小學生告知網友，狗跟平常不一樣，倒在籠內不理人，讓人憂心狗整天關在不見天日的籠裡，是否已涉及飼養不當，「小學生都知道狗很可憐，飼主不知道嗎？」黃瓊慧服務處12日接獲通報後，已通報動保處派員前往稽查。

    王得吉說明，針對疑似不當飼養約15歲比特犬的事件，動保處已派員前往現場稽查，發現大鐵籠圍起帆布以免比特犬嚇到路人，但有空隙足以通風，犬隻的食物、飲水也都充足，且飼主會適時地將犬隻帶進屋內，初判並無飼養不當情事；飼主飼養犬隻的方式導致民眾觀感不佳，動保處已與飼主溝通改善，後續還將不定期進行稽查，一旦發現飼主違反動物保護法等情形，一定會依法究責。

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