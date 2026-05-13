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    首頁 > 生活

    台灣同濟兒童基金會跨海贈澎湖學校導護背心 守護學童安全

    2026/05/13 15:55 記者劉禹慶／澎湖報導
    台灣同濟兒童基金會捐贈導護背心，由副縣長林皆興代表接受。（記者劉禹慶攝）

    台灣同濟兒童基金會捐贈導護背心，由副縣長林皆興代表接受。（記者劉禹慶攝）

    台灣同濟兒童基金會捐贈澎湖縣國、中小學200件導護志工背心，保障學子上下學安全，今（13）日捐贈儀式由台灣同濟兒童基金會董事長馮輝文率全體董事監察人於縣府第一會議室到場頒贈，由副縣長林皆興代表受贈，並頒贈感謝狀。

    林皆興肯定國際同濟會台灣總會及台灣同濟兒童基金會善行義舉，以實際行動守護學童安全。並表示政府資源有限，但民間力量無窮，感謝國際同濟會台灣總會與台灣同濟兒童基金會秉持回饋社會理念，長期支持教育工作，透過捐贈導護背心提升學子上下學交通安全，也讓校園周邊導護志工執勤時更具辨識性與安全性，嘉惠地方教育與學童福祉。

    國際同濟會是國際性公益服務團體，成員遍佈全世界，會員都是社會各界的菁英，此次國際同濟會台灣總會52屆理監事聯席會議，移師到澎湖召開，並特別捐贈5萬元社服金予澎湖社福團體，嘉惠澎湖弱勢族群，每年都會選擇前往金馬澎離島及花東偏鄉開會，實地了解貧困地區需求。

    此次獲贈的澎湖社福機構，包括澎湖縣慢飛天使協會、澎湖康復之友會，由於都是地方社福機構，平日募款不若澎湖家扶中心、天主教惠民啟智中心等機構，具有全國性知名度，容易獲得來自全國各地資源挹注，因此台灣同濟總會刻意捐贈2單位善款，澎湖縣慢飛天使協會由理事長、現任馬公市代表吳仁祥代表領取，其父前縣議員吳文相是幕後牽線者。

    台灣同濟兒童基金會捐贈善款，給澎湖縣慢飛天使協會理事長吳仁祥。（記者劉禹慶攝）

    台灣同濟兒童基金會捐贈善款，給澎湖縣慢飛天使協會理事長吳仁祥。（記者劉禹慶攝）

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