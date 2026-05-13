桃園市增聯合海葬場次 今年首場34先行者回歸自然

桃市府民政局13日舉辦聯合海葬追思會，透過音樂、默禱、獻燈、獻花，為34位先行者獻上祝福。（民政局提供）

桃園市選擇環保葬民眾比例增加，民政局今年起增加聯合海葬追思場次，規劃上、下半年各舉辦1場，今（13）日於中壢區殯葬服務中心懷恩廳舉辦今年第1場次聯合海葬追思會，為34位先行者獻上祝福。

追思會透過音樂、默禱、獻燈、獻花等祝福儀式，陪伴家屬沉澱思念，也向每一位先行者獻上最誠摯的祝禱。民政局副局長賴嘉美代表市府向家屬致意，會後家屬一行到竹圍漁港登船，於離岸約6公里海域進行海葬拋撒儀式，讓思念隨海遠行。

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民政局說，桃園市與台北市、新北市合作辦理聯合海葬，推動至今已邁入第19年，累計協助488位先行者圓滿回歸大海，隨著殯葬觀念逐漸轉變，越來越多民眾選擇以簡約、永續且具尊嚴的方式告別。

民政局說，統計去年桃園市已有將近1700位民眾選擇環保葬，包括樹葬及海葬，依死亡人口比例計算，已有超過1成民眾，以環保葬完成生命最後一哩路。

民政局說，為讓家屬能更彈性安排告別時程，市府自今年起增加海葬辦理場次，規劃上、下半年各辦理1場，也讓家屬能方便安排，縮短骨灰暫厝等待時間，而聯合海葬不收取任何費用，市府統籌追思會流程、船舶作業及海上拋撒儀式，以安全、合法及具尊嚴為原則辦理，儀式當天家屬可隨船出海，於指定海域拋撒親人骨灰，並以獻花、祝禱等方式表達追思，體現生命回歸自然、循環不息的環保葬精神。

桃市府民政局13日舉辦聯合海葬追思會，透過音樂、默禱、獻燈、獻花，為34位先行者獻上祝福。（民政局提供）

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