屏東九如查獲非法養豬場違法餵廚餘 罰43萬

針對被查獲養豬場，屏東縣動物防疫所主動採集2次豬隻血液檢體，非洲豬瘟病毒核酸檢測結果為陰性。（圖由屏東縣政府提供）

屏東縣政府聯合稽查單位查獲九如鄉林姓養豬場違法餵飼廚餘，經查該場未具畜牧場登記及飼養登記證，卻飼養約100頭豬隻，屬非法養豬場，該戶同時從事廚餘清運業務，從高雄市及台南市餐廳收運廚餘後轉作飼料使用，現場查獲蒸煮槽內含動物性廢渣與廚餘，縣府今（13）日公布裁處結果，共裁罰43萬元。

屏東縣政府聯合稽查單位於4月7日晚間接獲通報，指九如鄉林姓養豬場違法餵飼廚餘，稽查人員在現場查獲蒸煮槽內含動物性廢渣與廚餘，經清點發現有豆渣13桶、土司邊2桶、麵包1桶及廚餘7桶。

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屏東縣動物防疫所也主動採集廚餘及2次豬隻血液檢體，非洲豬瘟病毒核酸檢測結果均為陰性，確認無疫病傳播風險，現場立即開立移動管制書，啟動畜牧場與周邊道路清消，以防堵疫病擴散風險。

屏縣府今日表示，依現行法規，未具畜牧場登記及飼養登記證者僅能飼養20頭以下豬隻，飼養199頭以下小型養豬場也不得使用廚餘餵養，該養豬戶違規使用廚餘餵食豬隻，依違反《動物傳染病防治條例》裁處20萬元及違反《飼料管理法》裁處20萬元，另未具畜牧場登記及飼養登記證則依《畜牧法》裁處3萬元，共裁處43萬元。

屏東縣非洲豬瘟災害應變中心呼籲，我國甫於4月6日獲世界動物衛生組織（WOAH）認可恢復為非洲豬瘟非疫區，並為亞洲唯一同時維持非洲豬瘟、口蹄疫及傳統豬瘟三大疫病非疫狀態的國家，防疫成果彌足珍貴，請業者務必遵循規定，切勿違規使用廚餘餵飼豬隻。縣府將持續強化跨機關聯合稽查，對於違規載運及餵飼廚餘之行為，絕不寬貸，杜絕防疫破口。

屏東縣政府聯合稽查單位在現場查獲蒸煮槽內含動物性廢渣與廚餘。（圖由屏東縣政府提供）

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