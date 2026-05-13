為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    屏東九如查獲非法養豬場違法餵廚餘 罰43萬

    2026/05/13 15:10 記者羅欣貞／屏東報導
    針對被查獲養豬場，屏東縣動物防疫所主動採集2次豬隻血液檢體，非洲豬瘟病毒核酸檢測結果為陰性。（圖由屏東縣政府提供）

    針對被查獲養豬場，屏東縣動物防疫所主動採集2次豬隻血液檢體，非洲豬瘟病毒核酸檢測結果為陰性。（圖由屏東縣政府提供）

    屏東縣政府聯合稽查單位查獲九如鄉林姓養豬場違法餵飼廚餘，經查該場未具畜牧場登記及飼養登記證，卻飼養約100頭豬隻，屬非法養豬場，該戶同時從事廚餘清運業務，從高雄市及台南市餐廳收運廚餘後轉作飼料使用，現場查獲蒸煮槽內含動物性廢渣與廚餘，縣府今（13）日公布裁處結果，共裁罰43萬元。

    屏東縣政府聯合稽查單位於4月7日晚間接獲通報，指九如鄉林姓養豬場違法餵飼廚餘，稽查人員在現場查獲蒸煮槽內含動物性廢渣與廚餘，經清點發現有豆渣13桶、土司邊2桶、麵包1桶及廚餘7桶。

    屏東縣動物防疫所也主動採集廚餘及2次豬隻血液檢體，非洲豬瘟病毒核酸檢測結果均為陰性，確認無疫病傳播風險，現場立即開立移動管制書，啟動畜牧場與周邊道路清消，以防堵疫病擴散風險。

    屏縣府今日表示，依現行法規，未具畜牧場登記及飼養登記證者僅能飼養20頭以下豬隻，飼養199頭以下小型養豬場也不得使用廚餘餵養，該養豬戶違規使用廚餘餵食豬隻，依違反《動物傳染病防治條例》裁處20萬元及違反《飼料管理法》裁處20萬元，另未具畜牧場登記及飼養登記證則依《畜牧法》裁處3萬元，共裁處43萬元。

    屏東縣非洲豬瘟災害應變中心呼籲，我國甫於4月6日獲世界動物衛生組織（WOAH）認可恢復為非洲豬瘟非疫區，並為亞洲唯一同時維持非洲豬瘟、口蹄疫及傳統豬瘟三大疫病非疫狀態的國家，防疫成果彌足珍貴，請業者務必遵循規定，切勿違規使用廚餘餵飼豬隻。縣府將持續強化跨機關聯合稽查，對於違規載運及餵飼廚餘之行為，絕不寬貸，杜絕防疫破口。

    屏東縣政府聯合稽查單位在現場查獲蒸煮槽內含動物性廢渣與廚餘。（圖由屏東縣政府提供）

    屏東縣政府聯合稽查單位在現場查獲蒸煮槽內含動物性廢渣與廚餘。（圖由屏東縣政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播