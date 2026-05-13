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    首頁 > 生活

    文化差異！曝台灣人「相處方式」踩雷 日本留學生：有點害怕

    2026/05/13 18:23 即時新聞／綜合報導
    文化差異使台灣人的熱情，可能讓外國友人產生壓力。（彭博）

    文化差異使台灣人的熱情，可能讓外國友人產生壓力。（彭博）

    台灣人的熱情舉世聞名，但這樣「零距離」的社交方式，有時卻可能讓外國友人感到壓力。近日一名在台灣留學的日本學生在社群發文，坦言台灣人太過親近的相處模式，讓他感到有些疲累，甚至直言，大量湧入的提問讓他「有點害怕」，引發網路上關於文化差異的熱烈討論。

    原PO昨日在Threads上發文表示，雖然很喜歡台灣人之間親密的關係，但有時覺得台灣人「太親近了」。他提到，台灣人經常提出很多問題，這種過度的關心，讓他感到非常奇怪，甚至開始懷疑人與人之間的接近程度，是否應該有限制。

    文章PO出後，意外引發熱烈回應，不少台灣人留言表示：「身為台灣人，我也不喜歡台灣這個文化」、「台灣人就是過於熱情」、「台日對邊界感的認定很不同」、「不喜歡就直接講出來，不需要配合」。

    原PO隨後也再度回應，表示非常感謝願意針對單一問題詳盡回答的人，但他坦言：「你們突然丟出大量的問題過來，讓我覺得有點可怕，抱歉。」他最後又補充，表示先前的言論，將原因過多歸咎於「因為是台灣人」這點深感抱歉。他也特別強調，這僅代表他個人的觀點，希望大家不要將此看法解讀為「所有日本人的想法」。

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