鼓勵女學生投身STEM領域 教育部攜手台師大多面向促進探索

教育部國教署與台師大攜手提升國中小女學生對科學與數學的學習興趣，從領域教案、參訪營隊與演講活動、影音教材到女性典範故事等面向著手，讓更多學生有機會接觸多元的STEM學習經驗。圖為科技女力座談活動。（教育部提供）

打造更具性別友善的STEM學習環境！教育部國教署與台師大攜手提升國中小女學生對科學與數學的學習興趣，從領域教案、參訪營隊與演講活動、影音教材到女性典範故事等面向著手，讓更多學生有機會接觸多元的STEM學習經驗，並看見不同領域的女性典範，協助國中小女學生在科學與數學學習中建立自信，進一步提升我國女性在科學、技術、工程及數學領域的參與度。

計畫辦理至今共拍攝影片31部、開發20件教案、12篇訪談文章及41篇臉書圖文內容，涵蓋歷史與當代女性科學家，內容展示她們如何克服挑戰、打破傳統界限，無論是在學業還是職場中，女性可以在STEM領域中發光發熱，進而激勵女學生們勇敢追求自己的科學夢想。相關資源皆已上架「數感實驗室」Youtube頻道，並吸引109萬曝光次數；有超過8500位學生參與營隊、演講及教師返校推廣活動。

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參與計畫的新北市汐止國小教師吳妮真表示，透過互動形式教案，讓學生在高度投入的情境中學習，有效吸引學生注意力，提升參與興趣；宜蘭縣壯圍國中教師陳鈐鈴表示，透過科技融入教學，提升學生自主學習與探索課程進行模式，激發學生對科學的好奇與興趣探究。

參與計畫的學生也開心分享，活動有趣且多元，在沉浸式的遊戲體驗與動手操作的過程中，探索知識的深度與廣度，啟發並增進對科學的興趣，有助思考未來發展與探索不同領域。

國教署表示，透過多元且創新的學習方式，引導女學生探索STEM教育領域的多元面向，激發其對科學、技術、工程與數學的學習興趣與熱情，進而培養主動思考、勇於嘗試與解決問題的能力，鼓勵她們自信投入相關領域的學習與發展，為未來成為具影響力的關鍵人才與領軍人物奠定堅實基礎。

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