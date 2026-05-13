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    首頁 > 生活

    彰化芬園雅方食品徵稿賽 祭10萬元首獎徵公仔

    2026/05/13 15:09 記者湯世名／彰化報導
    雅方董事長林正明邀請大家參與品牌公仔打造計畫，並祭出最高10萬元獎金。（圖由雅方提供）

    雅方董事長林正明邀請大家參與品牌公仔打造計畫，並祭出最高10萬元獎金。（圖由雅方提供）

    以羊肉爐、冰品席捲消費市場的彰化縣芬園鄉雅方食品公司，今天（13日）宣布啟動「雅方食品公仔設計徵稿大賽」，邀請全台設計創作者共同參與品牌公仔打造計畫，並祭出最高10萬元獎金，期望透過公開徵選，選出能真正代表雅方品牌精神的角色公仔，為品牌注入全新成長動能。即日起開放投稿，截止日期為6月1日，得獎名單將於7月10日公告。

    雅方食品董事長林正明指出，在創意工具日益普及的時代，單純的設計能力已不再稀缺，真正關鍵在於「能否轉化為市場成果」。從產品到品牌角色，他們期待的不是好看，而是能被記住、被使用、被放大。透過本次徵稿活動，期望發掘兼具創意與商業思維的設計人才，為台灣品牌創造更具延展性的價值。

    本次徵稿主題為「雅方食品公仔設計」，不限參賽者身分，凡對設計有興趣者皆可報名參加。作品需呈現完整角色設定，並包含前、側、後三視圖與應用延伸設計，以利評估未來商品化與品牌應用可能性。雅方強調，評選重點不僅在於視覺表現，更著重設計是否具備跨媒介延伸與市場轉化潛力，期望選出能真正代表雅方品牌精神的角色公仔。

    活動獎項豐富，除金獎1名可獲得10萬元，另設銀獎、銅獎及佳作，並透過社群平台舉辦人氣票選，增加作品曝光機會。

    產品與公仔徵稿報名資訊，至雅方食品官方網站查詢。

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