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    首頁 > 生活

    高科大與公路局合作 培育智慧車輛與交通安全人才

    2026/05/13 14:50 記者許麗娟／高雄報導
    高科大校長吳忠信（左）與公路局訓練所所長曾信池（右）代表簽署MOU，攜手培育智慧車輛與交通安全專業人才。（高科大提供）

    高科大校長吳忠信（左）與公路局訓練所所長曾信池（右）代表簽署MOU，攜手培育智慧車輛與交通安全專業人才。（高科大提供）

    隨著科技進步，智慧車輛與智慧運輸將是國家交通建設的重要指標，高雄科技大學於今（13）日與交通部公路局公路人員訓練所簽署合作備忘錄（MOU），雙方將攜手推動智慧車輛、電動車技術及交通安全等領域合作，共同培育交通科技人才。

    高科大校長吳忠信指出，全球交通運輸正朝智慧化與電動化發展，人才培育已成為關鍵核心。透過與公路人員訓練所合作，結合校方在車輛工程與科技研發的實力，以及訓練所在交通實務與安全教育的經驗，將有助培育兼具理論與實務能力的專業人才。

    公路人員訓練所所長曾信池表示，透過此次合作導入學界教學與研發資源，可強化專業訓練內容與深度，並推動交通安全教育與技術培訓，持續提升交通運輸服務品質與安全水準；同時結合既有車輛訓練資源，從傳統燃油車延伸至電動車、油電車、充電式車輛及氫能車輛等多元設備，提供教學與訓練共享，提升整體資源使用效益。

    高科大車輛工程系自2023年成立以來，積極研發電動車與自駕車關鍵技術，系主任龐大成指出，透過本次合作，學生亦可進入交通訓練實務場域學習，進一步縮短學用落差。

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