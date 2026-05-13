比嬰兒還重！新品種地瓜一顆逾3公斤 屏東農民曝好吃祕訣

屏縣九如鄉農會輔導農民種出幾乎比剛出生嬰兒還重的巨大地瓜，重點是口感細緻綿密又好吃。（記者羅欣貞攝）

「哇！這個地瓜比剛出生的baby還重！」，把屏東縣九如鄉農會開發的新品種地瓜放上磅秤，重量顯示3395公克，立刻引起驚呼聲；這是九如鄉農會歷時3年選育開發的新品種地瓜，並且在生長的4個月期間，每月澆灌自製營養液栽培而成，顛覆大地瓜纖維粗的刻板印象，吃起來口感細緻綿密又甜，已經開始輔導農民種植，增加收益。

九如鄉農會總幹事龔泰文表示，經過3年選育，九如鄉農會與屏北社區大學無毒班農友們，將市面最受歡迎的台農57號地瓜和日本栗子地瓜雜交選種開發出新品種，取名「九如鄉農會1號」，大地瓜平均一顆重量可達約3台斤以上，體形碩大，品質綿密，有栗子的香氣，生長快，而且沒有多餘纖維，最近農會還更透過實驗，種出重量逾3公斤的巨大地瓜，簡直比剛出生的嬰兒還重，約是一般常見地瓜的10倍。

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龔泰文表示，此次種出逾3公斤的「九如鄉農會1號」巨大地瓜，主要是使用九如鄉農會和北玄農場合作開發的營養液，營養液由魚粉分解蛋白質加18種胺基酸、微量元素以黄金比例調和而成，可提升作物生長、抗病與增甜，經稀釋後每月澆灌一次即可。

「在氣候變遷、農村缺工考驗下，精準施肥十分重要，這樣才能種出高端品質的作物！」，龔泰文表示，同一作物，例如九如地區常見的檸檬、以及小黃瓜、絲瓜等瓜果類，同一塊地種久了變得不好種，可以改種一季的地瓜，讓土地輪作、受到利用，所以九如農會積極開發根莖球類，像豆薯、地瓜等新品種，都是最近開發出來，透過育種選出好品系，幫農民省工、抗病、因應季節的變化，增加收成與收益，已有10位以上農民加入。

目前「九如鄉農會1號」地瓜，已有10位以上農民加入試種，面積約逾2分地，現值產季可採收到7月，在農會超市上架中，一台斤60元，目前很搶手，每天都要補貨；九如農會表示，種植高品質的地瓜，身價可比一般地瓜翻3倍，農民可以有更好的出路。

升級版的「九如鄉農會1號」巨大地瓜重量逾3公斤。（記者羅欣貞攝）

巨大地瓜煮甜湯，口感綿密好吃。（記者羅欣貞攝）

表皮紫紅的升級版的「九如鄉農會1號」巨大地瓜，明顯比一般地瓜大。（記者羅欣貞攝）

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