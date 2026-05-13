地下停車場變火場迷宮 台南消防實戰演練機器人也上陣

南市水萍塭公園地下停車場12日進行全副武裝實戰演操，模擬人員受困情境拚搶命。（南市交通局提供）

南市水萍塭公園地下停車場，是市區大型地下停車場，南市交通局與南市消防局第7救災救護大隊合作演練火警搶救，同步辦理充電樁安全教學，透過逼真情境模擬，機器人也上陣，強化消防人員面對複雜火場應變能力。

昨日演練採實兵操作，模擬地下停車場突發火警，現場濃煙迅速瀰漫，並設置人員受困情境，由於地下空間封閉、能見度低，整個救災過程宛如在「煙霧迷宮」中與時間賽跑，挑戰消防人員的判斷與體力極限。

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消防人員抵達後，立即依地下空間火警搶救模式展開部署，消防機器人進入高風險區域進行火場偵查，透過即時影像回傳指揮站，讓指揮官快速掌握火點位置、濃煙流動及可行進出路線，提升決策效率與安全性。

在戰術運用上，現場同步進行搶救戰術派遣，規劃安全進出動線與人員配置，有效降低消防員暴露於高溫與濃煙中的風險。消防局指出，地下停車場火警具有濃煙累積快、路線複雜、通訊不易等特性，若初期控制不當，極易因高溫與車輛延燒導致災情擴大，因此，平時的設備維護與訓練更顯關鍵。

交通局表示，南市各公有停車場均定期檢修消防設備，確保車道與逃生動線暢通，同時加強充電樁使用管理，避免雜物堆置影響救災與避難。

消防機器人上陣助攻，提升地下火場偵查效率。（南市交通局提供）

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