全球最年長91歲程式設計師來訪 交流台日高齡教育經驗

高齡91歲全球最年長的日本IOS應用程式開發者若宮正子近日訪台，與教育部進行高齡教育經驗交流。（教育部提供）

高齡91歲全球最年長的日本IOS應用程式開發者若宮正子近日訪台，與教育部進行高齡教育經驗交流，她除對於台灣推動長者數位課程及講師養成深表認同，表示要帶回日本提供政府單位參考，也向廣大長輩族群喊話「人生沒有太晚了這件事，年齡不應是學習的障礙。

台灣已進入超高齡化社會，教育部自2008年推動以「快樂學習、樂而忘齡」為核心的相關樂齡政策以來，今年已在全國各鄉鎮市區成立368所樂齡學習中心，學習資源觸及超過3000個村里。目前全國各樂齡學習中心每年辦理超過2500場次關於手機、電腦及科技議題的課程，113年起全國逐年成立15所樂齡數位示範場域，引入AR、VR、MR等新興設備，提供長者便利的數位學習環境。

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另外，為積極防範目前詐騙行為，樂齡學習中心每年辦理逾1000場次課程，以預防資訊詐騙，從知識、態度、技能與行為四面向教導長者在新媒體時代分辨訊息真偽，防範新型詐騙及免散播假新聞。

教育部終身教育司司長梁學政表示，教育部的樂齡學習場域不僅鼓勵青銀共學，更培訓專業講師及志工，協助長者隨時解決科技應用的問題。終身學習已朝向全齡教育發展，不僅結合60所大學合力推動「30⁺大學」試辦計畫，協助將30歲以上的國民重新進入大學校園學習新知，累積學分取得學位，或重新投入職場，另外加強推廣終身學習票券，讓全民共同參與終身學習。

梁學政也大讚若宮正子是「活躍老化」的最佳代言人。尤其是AI快速發展的現在，教育部所推動的樂齡學習正積極鼓勵台灣55歲以上國民，持續學習，不因年齡而停滯。高齡者所需要的，從來都不是只有退休在家無聊或長期照顧；未來教育部將持續開發「銀色高齡人力資源」，透過教育，將我國龐大的高齡人口翻轉為推動台灣前進重要的寶貴資源。

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