苗栗縣敬老愛心卡開放搭小黃 6/1起每月補助200元

苗栗縣政府與4大車隊簽約，自6月1日起可使用敬老愛心卡搭乘計程車。（記者彭健禮攝）

苗栗縣敬老愛心卡發行多年，惟目前僅能搭公車、火車及捷運，民代爭取開放使用項目，縣府評估增加搭乘計程車，今（13）日與4大車隊簽約，宣布6月1日起上路，每月額度200點（元）、單趟次最高100點，約8萬人受惠。

縣府今與台灣大車隊、金昌第一無線車隊、風城車隊及五權交通等四大車隊完成「苗栗縣敬老愛心卡擴大使用至計程車」簽約儀式，並邀集議員、鄉鎮市長、車隊代表及相關單位共同見證此項社會福利政策啟動。

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縣長鍾東錦表示，截至今年4月底，縣內老年人口已達10萬8794人，占全縣總人口20.51％，目前敬老愛心卡持卡數約8萬張。此次擴大使用至計程車，補助搭乘區域為苗栗縣、新竹縣、新竹市及台中市，且每月額度200點、單趟次最高100點。

縣府表示，近年來客運運輸量能逐漸縮減，部分地區交通資源有限，因此希望透過加入計程車服務，補足偏鄉及公共運輸不足地區的交通需求，讓長輩及身障朋友無論是外出採買、就醫、探訪親友或參與社區活動，更加方便。

此外，縣府也感謝國立聯合大學建築學系吳桂陽教授協助設計苗栗縣敬老愛心計程車隊識別貼紙，並結合苗栗吉祥物「貓裏喵」意象，讓民眾能更清楚辨識敬老愛心計程車。

苗栗縣敬老愛心卡開辦以來，補助持卡人每人每月700點（元），可使用搭乘公車、火車及捷運。社會處表示，除新增計程車項目，縣府預計7月再增加農會消費，規劃單次最高100點；公車部分也已自5月1日起新增捷乘客運有限公司營運路線可使用。

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