雙北公車捷運5/15起開放用LINE Pay Money 享現行轉乘優惠

台北市公運處與捷運公司今（13）表示，15日起台北捷運、雙北市區公車開放使用LINE Pay Money乘車碼。（記者董冠怡攝）

台北市公運處與捷運公司今（13）表示，15日起台北捷運、雙北市區公車開放使用LINE Pay Money乘車碼，與使用悠遊付、iPASS MONEY及icash Pay，同樣可享有現行捷運與公車間雙向轉乘優惠，以及台北市幹線公車轉乘優惠，但前、後運具需使用相同的電子支付方式，並於1小時內直接轉乘，預計於次一月的28日前逐月回饋至民眾電子支付錢包。

捷運公司表示，即日起至6月30日止，台北捷運與電子支付業者推出「綁定乘車碼，好康再加碼」活動，使用乘車碼搭乘台北捷運，月月都可抽獎，每家支付業者每月提供10個捷運1日票中獎名額。「台北捷運Go」App會員至車站票卡查詢機綁定QR乘車碼，還能獲得「捷運點月月領」回饋，再參加抽獎，最高可獲得999點捷運點。

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公運處表示，如同悠遊付、iPASS MONEY及icash Pay，使用LINE Pay Money交通乘車碼搭乘雙北公車及台北捷運，也可享有現行捷運與公車間雙向轉乘優惠，以及台北市幹線公車轉乘優惠，但前、後運具需使用相同的電子支付方式，並於1小時內直接轉乘才能享有轉乘優惠。另轉乘優惠回饋方式參考TPASS 2.0，預計於次一月的28日前逐月回饋至民眾電子支付錢包。

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