攜閱讀資源入偏鄉 鹿樂平台號召社會響應

「鹿樂平台」推動「好書覓良緣 教育無偏鄉」專案，號召社會響應閱讀資源帶入偏鄉。（圖由政大提供）

為協助鄉村學校更新圖書室資源、支持教師推動閱讀教育，政治大學創新與創造力研究中心執行的偏鄉教育專案「鹿樂平台」，自2018年起連續8年推動「好書覓良緣 教育無偏鄉」專案，串連出版社、學校、企業、校友與社會大眾力量，盼藉此陪伴學校建立穩定的閱讀環境，支持教師發展多元閱讀課程，讓閱讀逐步融入孩子的學習與生活。

在部分鄉村學校中，圖書室書籍多年未更新，班級共讀書籍不足，教師即使有心推動閱讀，也常受限於經費與資源。對許多孩子而言，1本書不只是閱讀材料，更可能是第1次認識世界、理解不同人生、培養表達與思辨能力的起點。然而，城鄉教育資源仍存在落差，鄉村學校在圖書更新、閱讀活動規劃及閱讀文化建立上，往往面臨更多限制。

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有鑑於此，教育部國教署與國立政治大學合作的鹿樂平台，長期關注鄉村教育議題，透過整合各界資源，協助學校發展多元教育支持與學習機會。自2018年起推動「好書覓良緣 教育無偏鄉」專案，希望外界不只是捐贈書籍，更重視閱讀資源如何真正進入校園日常。專案邀請鄉村學校依據學生需求提出閱讀計畫，結合班級共讀、主題課程、校園閱讀活動與成果分享，讓閱讀從1本書開始，逐步融入課堂與孩子的學習生活。

推動至今，「好書覓良緣 教育無偏鄉」已成功串聯9間出版社、35個慈善單位，支持165所鄉村學校，捐贈超過2.6萬冊優良讀物，受惠學童逾2萬人，累積挹注金額近550萬元。這些來自出版社、企業、校友、團體與個人的支持，讓一本本好書得以找到有緣的孩子，也讓閱讀資源在鄉村校園中持續發酵。

在過往參與學校中，有學生透過Podcast錄製向同學推薦好書，也有教師結合繪本、生命教育與國文課程，引導孩子從故事中學習表達、理解他人，並思考自身經驗。當閱讀進入課堂與校園生活，書本不只是知識來源，也能成為孩子練習表達、建立自信與看見未來的重要媒介。

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