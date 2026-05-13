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    首頁 > 生活

    「瘋狂烙賽」災情爆Threads 麵屋一燈台中店遭食安調查

    2026/05/13 14:18 記者蔡淑媛／台中報導
    「麵屋一燈」台中勤美店爆出消費者食用後狂拉肚子。（翻攝麵屋一燈臉書）

    「麵屋一燈」台中勤美店爆出消費者食用後狂拉肚子。（翻攝麵屋一燈臉書）

    位於台中勤美商圈的「麵屋一燈」台中勤美店爆出消費者食用後狂拉肚子，多名消費者在Threads發文表示，11日晚間用餐後，隔日凌晨陸續出現腹痛、腹瀉等症狀，反映「瘋狂烙賽」、「兩天拉了十幾次」、「拉了4次到現在還在滾」，對此，台中市衛生局表示，目前已接獲民眾通報2案，分別於5月5日及11日在該店餐食後出現腹瀉、腹痛等症狀，食安處已啟動食品中毒調查，並派員前往供膳場所進行稽查與採檢。

    業者Threads回文消費者，也在針對近期顧客反映的身體不適狀況，已高度重視，並已啟動相關確認與內部調查作業，若有相關情況，再麻煩私訊提供用餐時間、餐點內容、目前身體狀況、是否有同行者及聯絡方式，我們將由專人盡快與您聯繫協助處理。

    衛生局食安處表示，已到麵屋一燈台中勤美店稽查，相關檢體已送驗，檢驗結果預計約2週出爐；如檢出病原菌，將依「食品安全衛生管理法」規定處6萬元至2億元罰鍰，若人體與食餘檢體檢出相同病原菌，將依同法第49條移送司法機關偵辦。

    「麵屋一燈」今年3月也曾爆出食安風波，有民眾與家人在3月8日到桃園華泰店用餐後，出現嘔吐情形，桃市衛生局派員稽查，抽檢高風險食材進行檢驗，另發現有食材未離地存放等違規，已責令業者限期改善，業者隨即宣布暫停營業、自主清消。

    消費者PO文在「麵屋一燈」台中勤美店用餐後狂拉肚子。（翻攝自threads）

    消費者PO文在「麵屋一燈」台中勤美店用餐後狂拉肚子。（翻攝自threads）

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