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    首頁 > 生活

    獨家》明新街24巷髒亂點 新豐鄉公所：外籍移工或學生騎車半夜偷丟追查困難

    2026/05/13 14:10 記者黃美珠／新竹報導
    新竹縣新豐鄉公所清潔隊本月起，每晚加班開出1輛垃圾車，定點在明新街24巷髒亂點前等人丟垃圾，但成效不彰。（記者黃美珠攝）

    新竹縣新豐鄉公所清潔隊本月起，每晚加班開出1輛垃圾車，定點在明新街24巷髒亂點前等人丟垃圾，但成效不彰。（記者黃美珠攝）

    販毒、詐騙有斷點，偷丟垃圾也有斷點！新竹縣新豐鄉明新街24巷的髒亂點，公所清潔隊表示，他們追查發現，偷丟者幾乎都是附近的外籍移工或明新科大外籍生；他們半夜或清晨，騎車經過就順手偷丟，循車牌追人，卻因車主是另名已離境的移工或學生，最後根本查不下去。

    公所清潔隊表示，明新街24巷髒亂點緊鄰明新街、明新科大，周邊先住了很多新竹產業園區的移工，後有明新科大的外籍生，在當地形成很特殊的外籍生活圈。

    24巷每天原有中午1點到2點、晚上7點到8點的垃圾固定收運服務，因為髒亂點，他們請其他收運路線的垃圾車，每天清晨6點到8點經過時主動停車收運髒亂點垃圾，但依舊很多人順手亂丟。縣府環保局多年前就在架設監視器且立警語抓亂丟者，也曾派人蹲點埋伏，結果發現都是移工或外籍生趁半夜或一大清早，騎了機車呼嘯而過就丟下垃圾。清潔隊曾會同相關單位以車牌追人，結果發現「作案機車」的車主，是另名結束學業或工作就離境的外籍人士，根本查不下去。

    本月開始，他們調度其他清運路線的垃圾車，每晚9點到現場定點停留20分鐘收垃圾，但真的出來丟垃圾的人趨近於零，倒是半夜偷丟者依舊。對於近期各界關注的鼠患，清潔隊將加強清消髒亂點周邊環境，也不排除重新派人蹲點取締。

    縣府環保局長蕭宏杰說，對於明新街24巷的環保亂象，將找鄉長徐煒傑商討其他對策，並請清潔隊儘速清除現場且加強宣導垃圾不落地。

    新竹縣新豐鄉公所清潔隊每晚加開1輛垃圾車，定點在明新街24巷等人丟垃圾，但成效不彰。（記者黃美珠攝）

    新竹縣新豐鄉公所清潔隊每晚加開1輛垃圾車，定點在明新街24巷等人丟垃圾，但成效不彰。（記者黃美珠攝）

    新竹縣新豐鄉明新街24巷髒亂點，經過分析主要是外籍學生和移工所亂丟造成，現場的禁制警告標語還特別用英語宣導。（記者黃美珠攝）

    新竹縣新豐鄉明新街24巷髒亂點，經過分析主要是外籍學生和移工所亂丟造成，現場的禁制警告標語還特別用英語宣導。（記者黃美珠攝）

    新竹縣新豐鄉明新街24巷髒亂點（圖右下）跟明新科大僅隔著圖中的明新街。（記者黃美珠攝）

    新竹縣新豐鄉明新街24巷髒亂點（圖右下）跟明新科大僅隔著圖中的明新街。（記者黃美珠攝）

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