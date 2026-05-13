最吵運動中心？清水國兒運遭投訴噪音害失眠 網諷：上次賣床墊、這次不讓人睡

清水國兒運中心游泳池機房設備遭質疑音量過大，影響附近住戶安寧。（記者張軒哲攝）

清水國民暨兒童運動中心於去年9月底啟用，但週邊住戶指控，運動中心機房設備運轉聲震耳欲聾，入夜聲音更明顯，有居民長期失眠求助身心科，環保局兩度派員到場實測，數據並未超標，已要求營運廠商調整設備降低影響。

清水國兒運中心開幕八個月，爭議頻傳，今年2月6日至9日竟將專業運動場館外租舉辦大型「家具名床大展」，遭人檢舉挨罰，近日遭到附近一百多公尺外的居民投訴，抱怨機房噪音影響中社路19戶居民睡眠，網友嘲諷「上次賣床墊、這次不讓人睡」。

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投訴民眾說，他屢次向台中市民專線1999報案噪音影響睡眠，環保局稽查人員到他家清水區中社路前，即清水運動中心後方量測數值，凌晨測實際現場噪音值為45.6分貝，超過台中港住宅區夜間，法規規定噪音標準為42分貝。

台中市政府表示，經查該噪音源自泳池機房設備，環保局凌晨到場量測，音量45.6分貝尚低於該場域管制標準47分貝內，已要求營運廠商於夜間調整設備運轉模式，包含降低設備運轉量能、縮短部分設備運作時間等，以兼顧場館營運需求及周邊居民生活品質。

清水國兒運中心開幕八個月，爭議頻傳。（記者張軒哲攝）

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