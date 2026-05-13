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    首頁 > 生活

    梅雨還沒來 曾文水庫暫緩支援南化淨水場

    2026/05/13 14:00 記者吳俊鋒／台南報導
    曾文水庫水位持續下降，原本淹沒的溢洪道引水渠平台，已完全裸露，土地乾涸、龜裂。 （記者吳俊鋒攝）

    曾文水庫水位持續下降，原本淹沒的溢洪道引水渠平台，已完全裸露，土地乾涸、龜裂。 （記者吳俊鋒攝）

    今年梅雨鋒面未在曾文水庫集水區帶來明顯水氣，上游逕流挹注有限，又要供灌一期稻作，水位持續下降，在整體水情條件評估後，暫緩透過曾文南化聯通管支援南化淨水場，而南化水庫礙於河川流量，現階段仍無法越域引水，蓄水率今午跌破3成。

    曾文水庫之前每天供輸約18萬立方米至南化淨水場，減少南化水庫出水，以維持蓄水率，本週一起暫緩支援，水利署南區水資源分署表示，整體評估後的決策，何時重啟，持續滾動檢討，但目前台南地區供水穩定，水情正常。

    由於山區降雨偏少，南水分署今年1月23日起就啟動曾文南化聯通管，持續輸水至南化淨水場，根據統計，累積已支援了2043萬立方米，透過跨域調度，成功穩住南化水庫的蓄水率，目前單日出水量管控在50萬立方米左右。

    雖然曾文南化聯通管暫緩供輸，不過現階段高雄仍每天北送清水5萬立方米支援台南；至於又有鋒面接近，水利署人工增雨團隊持續守視，若有適當施作條件，各單位將立即配合，努力向老天爺多要一些水。

    南水分署觀測，截至今天下午1點，曾文水庫的水位標高194.82公尺，蓄水率持續守在1成以上，為11.25％，連同烏山頭水庫的合計有效蓄水量8753萬立方米。

    至於供應民生用水的南化水庫，水位標高為184.85公尺，有效蓄水量2554萬立方米，蓄水率29.97％；南水分署籲請民眾持續節約用水。

    上游降雨偏少，供應民生用水的南化水庫，蓄水率已跌破3成。（記者吳俊鋒攝）

    上游降雨偏少，供應民生用水的南化水庫，蓄水率已跌破3成。（記者吳俊鋒攝）

    上游降雨偏少，曾文水庫的蓄水率已跌至11%。（記者吳俊鋒攝）

    上游降雨偏少，曾文水庫的蓄水率已跌至11%。（記者吳俊鋒攝）

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