免費培訓還能賺錢 台南推埤塘多語導覽課

葫蘆埤自然公園優美景觀。（南市觀旅局提供）

南市持續推動埤塘觀光，重點放在導覽人才培訓，希望讓更多人用自己的語言，把在地故事說給遊客聽。繼4月在葫蘆埤開辦華語導覽課後，虎頭埤的華語導覽培訓今（13）日正式開課，帶著學員從水文化、地方歷史到自然生態，一步步認識埤塘的魅力。

課程最大亮點就是「免費又有機會賺錢」，學員只要完成培訓，不但保證金會全額退還，還有機會實際上場帶導覽、領取報酬，等於邊學邊累積經驗，也能增加收入來源，觀光旅遊局鼓勵在地居民、導遊領隊或對文史有興趣的人一起加入，把台南的故事說得更精彩。

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3大埤塘各有特色，虎頭埤是台灣第1座水庫，不只有湖光山色，還承載著水利發展的歷史；葫蘆埤以優美景觀加上菱角產業聞名；德元埤則結合自然生態與田園風光。

觀旅局長林國華表示，這次虎頭埤課程不只是坐在教室聽課，還安排實地走讀和模擬導覽，讓學員直接在現場練習，學習怎麼帶團、怎麼講解，課程內容把水利歷史、生態知識和周邊景點串在一起，讓導覽更有內容、更有故事，未來也能讓國外旅客更深入認識台南埤塘文化。

後續會推出德元埤華語課程和3大埤塘的外語導覽培訓，目前英語班名額已經不多，日語和韓語課程還在招生中。

授課老師陳楠修進行區域在地文史導讀。（南市觀旅局提供）

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