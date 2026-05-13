嘉義科學園區二期公共工程動起來 大型機具運作場面壯觀

台積電嘉科廠旁大興土木的畫面。（記者蔡宗勳攝）

嘉義科學園區二期已於3月24日獲內政部核發開發許可，公共建設的基礎工程整個動起來，近期可以看到台積電嘉科廠與故宮大道間的廣闊甘蔗田被大型機具盤踞，運土卡車穿越故宮大道，讓人感受到這座定位為「全球最大先進封裝基地」的園區，正在加速從農田轉型為AI算力核心。

因應AI需求快速成長及半導體廠商建廠需求，嘉義科學園區極力擴充二期，2026年2月4日經環境部環評大會通過「南科嘉義園區二期」開發計畫，3月24日獲內政部核發開發許可。採「分期分階段」方式接續開工，並以「同步開發、同步建廠」模式，今年上半年就會有業者進駐建廠，預計2027年起陸續裝機測試，目標設定於2031年下半年全區完工。

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嘉科二期已經展開公共工程等基礎建設，預定今年底動土，將成為台積電CoWoS與 SoIC先進封裝的核心據點，補足一期產能的不足。另也將引進新興科技，除了半導體，園區將導入6G網路、AI算力、量子技術及資安科技等前瞻產業。

嘉義科學園區二期基礎工程壯觀的畫面。（記者蔡宗勳攝）

嘉義科學園區二期基地運土大卡車穿梭甘蔗田。（記者蔡宗勳攝）

嘉義科學園區二期基礎公共工程動起來。（記者蔡宗勳攝）

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