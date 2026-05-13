淡江大橋工程美學特展 首公開ZHA設計團隊12座橋塔迭代模型

淡江大橋工程美學特展在橋梁管理中心展出。（公路局提供）

淡江大橋已在5月12日正式通車，交通部公路局同步在大橋淡水端的淡江大橋橋梁管理中心的「淡江大橋工程美學特展」開展，展期到今年8月12日，免費開放民眾預約入場，並首度公開ZHA設計團隊的12座橋塔本體迭代模型。

交通部公路局說明，特展是台灣少見以「工程美學」為核心主題展覽，打破工程與藝術的慣常邊界，讓技術語言，透過影像及科普的資訊視覺圖，公眾好理解的工程敘事，完整解答國門新地標的建設及美學奧秘。

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展場以垂直敘事架構幫助觀者層層深入，尤其首度公開ZHA設計團隊的12座橋塔本體迭代模型，現場還設置互動裝置讓民眾親手體驗橋樑設計，展場也有施工期間的生態保育記錄與造橋紀實影片，及幕後英雄的大名，向所有參與建設的工程團隊致敬。

交通部公路局林福山局長表示，淡江大橋計畫推動過程極其艱辛，曾面臨流標七次的重大挫折，能走到今日，關鍵在於公路局的「組織韌性」與「主事者的風險承擔」。

特展與公共藝術策展團隊合作，即日起至8月12日，共計3個月，邀請全國關注淡江大橋以及對設計、藝文及工程有興趣的民眾，報名走進這座橋的誕生現場，透過從未完整公開的美學設計思維、工程實踐技術及人文關懷，了解如何在最難的地方，堅持初衷蓋出最美的國門新地標。

【展覽資訊】

1、展覽期間：5/12（週二）到8/12（週三）

2、展覽時間：週二到週日10：00-18：00，每週一休館

3、展覽地點：淡江大橋橋梁管理中心（新北市淡水區中正路一段87巷8弄30號）

4、參觀方式：免費入場，因本展場空間有限，避免影響橋梁管理中心運作，4月25日起開放預約，每場限額並採取線上預約與現場排隊雙軌制，每一場次50分鐘，每場次線上預約票券80人，現場排隊40人。

5、參訪活動預約辦法詳見網站（https://www.accupass.com/go/danjiangbridge ）

【交通資訊】

自行開車：鄰近停車場有油車口公有停車場、淡水魚人碼頭停車場、淡水沙崙段平面停車場

大眾運輸：搭乘輕軌至淡水漁人碼頭站，步行約5-10分鐘

搭乘捷運至淡水站，轉乘公車紅26：於「輕軌淡水漁人碼頭站」下車（步行5分）；593路公車：「長緹飯店」下車（步行5-10分）；837、880路公車：「淡江豪景站」下車（步行5-10分）

淡江大橋工程美學特展在橋梁管理中心展出。（公路局提供）

淡江大橋工程美學特展在橋梁管理中心展出。（公路局提供）

淡江大橋工程美學特展在橋梁管理中心展出。（公路局提供）

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