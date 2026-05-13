義剪亮容顏 志工點亮台南柳營菩提林院生笑容

台南市勞工局局長王鑫基（右）到場關心和感謝義剪行動。（勞工局提供）

有情有疼心，台南市勞工局持續推動「義剪亮容顏」計畫，今天（13日）媒合台南市美姿禮儀造型職業工會前往柳營區菩提林教養院義剪，為身心障礙院生提供專業理髮服務，讓院生容光煥發笑開懷。

台南市美姿禮儀造型職業工會理事長郭崴琳帶領多位資深美髮師組成義剪志工團隊參與，志工秉持專業精神與耐心態度，細心傾聽院生需求，依據個別臉型與生活習慣設計適合的髮型，現場氣氛溫馨融洽，不時傳出笑聲與互動，讓教養院洋溢著溫暖與關懷。

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院方表示，院生平日外出理髮不便，義剪活動不僅協助院生維持整潔儀容，更大幅提升其自信心與生活品質。

郭崴琳指出，能運用專業技能回饋社會，是工會長期以來的理念與使命，看到院生展現笑容，就是對志工團隊最好的回饋。南市勞工局局長王鑫基到場關心和感謝，他表示，勞工局將持續媒合更多職業工會與社會資源，讓技術不僅用於職場，也能回饋社會，把「職人精神」轉化為溫暖力量。

台南市勞工局推動「義剪亮容顏」計畫，媒合台南市美姿禮儀造型職業工會前往柳營區菩提林教養院義剪。（勞工局提供）

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